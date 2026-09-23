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Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка

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Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 1
Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 2
Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 3
Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 4
Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 5
Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Commodores
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 1
  • Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 2
  • Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 3
  • Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 4
  • Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 5
  • Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753826263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Commodores
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rise Up, Machine Gun, The Zoo (The Human Zoo), Slippery When Wet, Sweet Love, Just To Be Close To You, Easy, Brick House, Too Hot Ta Trot, Three Times A Lady, Flying High, Sail On, Still, Old-Fashion Love, Lady (You Bring Me Up), Oh No, Painted Picture, Only You, Nightshift, Animal Instinct, Goin To The Bank, United In Love, Solitaire, Grrip, Everything Reminds Me Of You, Forever Came Today

Отзывы о товаре Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753826263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Commodores
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rise Up, Machine Gun, The Zoo (The Human Zoo), Slippery When Wet, Sweet Love, Just To Be Close To You, Easy, Brick House, Too Hot Ta Trot, Three Times A Lady, Flying High, Sail On, Still, Old-Fashion Love, Lady (You Bring Me Up), Oh No, Painted Picture, Only You, Nightshift, Animal Instinct, Goin To The Bank, United In Love, Solitaire, Grrip, Everything Reminds Me Of You, Forever Came Today
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Commodores - Collected (0600753826263) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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