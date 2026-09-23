Top.Mail.Ru
Уцененный товар Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 636147
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние, 636147

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 1
Уценка
Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 2
Уценка
Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 3
Уценка
Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 4
Уценка
Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 5
Уценка
Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 6
Уценка
Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник настольный
Причина уценки
скол на цоколе, дефект абажура:
  • Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 1
  • Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 2
  • Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 3
  • Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 4
  • Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 5
  • Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 6
  • Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
3 245 руб.  7 465 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние
3 245 руб. -57%
7 465 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Светильник настольный
Причина уценки
скол на цоколе, дефект абажура:
Высота, см
55
Длина, м
33
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
модерн
Тип цоколя
E14
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х25
Вес, кг.
2.56

Описание товара Уцененный товар Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние

Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 
Тип крепления без крепления:
Напряжение 220-240 В:
Материал плафона / абажура ткань:
Материал арматуры металл, металл гальванизированный:
Выключатель на проводе:
Питание От розетки, От сети 220В:
Управление выключатель на проводе:
Комплектность: лампа, коробка, инструкция;
Причина уценки: скол на цоколе, дефект абажура:

Отзывы о товаре Уцененный товар Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Светильник настольный
Причина уценки
скол на цоколе, дефект абажура:
Высота, см
55
Длина, м
33
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
модерн
Тип цоколя
E14
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 
Тип крепления без крепления:
Напряжение 220-240 В:
Материал плафона / абажура ткань:
Материал арматуры металл, металл гальванизированный:
Выключатель на проводе:
Питание От розетки, От сети 220В:
Управление выключатель на проводе:
Комплектность: лампа, коробка, инструкция;
Причина уценки: скол на цоколе, дефект абажура:
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3245 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...