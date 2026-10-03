Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022)
Silverstone FARA R1 PRO V2 – стильный ATX-корпус с продуманной системой охлаждения и оригинальным дизайном. Модель выполнена с использованием закаленного стекла и оснащена четырьмя 120-мм ARGB-вентиляторами с контроллером для создания эффектной подсветки. Сетчатая передняя панель в сочетании с компактными габаритами обеспечивает эффективный воздушный поток, а тщательно продуманная внутренняя компоновка позволяет разместить производительную видеокарту и различные системы охлаждения. Для удобства подключения предусмотрены два порта USB 3.0, один USB 2.0 и аудиоразъем. Съемные пылевые фильтры сверху и снизу корпуса упрощают обслуживание системы. FARA R1 PRO V2 – оптимальное сочетание функциональности, стильного внешнего вида и удобства для создания мощной игровой или рабочей станции.
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