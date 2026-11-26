Материнская плата MSI PRO B650M-A WIFI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634235
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0 (9 pin) x2, USB 3.2 Gen1 (19 pin), USB 3.2 Gen2
Размеры в упаковке, см
56х38х30
Вес, кг.
16.08
Описание товара Материнская плата MSI PRO B650M-A WIFI
Материнская плата MSI - PRO B650M-A WIFI, mATX, AMD B650, 1xAMD AM5, 4xDIMM DDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, Wi-Fi, Bluetooth, DP, HDMI, 4xSATA, 8xUSB3.2, PRO B650M-A WIFI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 370 руб.3593 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5
-
В наличииЦена 14 610 руб.3653 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B850-S WIFI6E
-
В наличииЦена 14 680 руб.3670 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5
-
В наличииЦена 14 770 руб.3693 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0...
-
В наличииЦена 15 070 руб.3768 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E
-
В наличииЦена 15 130 руб. 22 850 руб.3783 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
-
В наличииЦена 15 130 руб.3783 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E
-
В наличииЦена 15 150 руб.3788 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5
-
В наличииЦена 15 480 руб.3870 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B660M-A D4-CSM (90MB19K0-M1EAYC)
-
В наличииЦена 15 480 руб.3870 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B840 GAMING X WIFI6E
-
В наличииЦена 15 520 руб.3880 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0 (9 pin) x2, USB 3.2 Gen1 (19 pin), USB 3.2 Gen2
Материнская плата MSI - PRO B650M-A WIFI, mATX, AMD B650, 1xAMD AM5, 4xDIMM DDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, Wi-Fi, Bluetooth, DP, HDMI, 4xSATA, 8xUSB3.2, PRO B650M-A WIFI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Материнская плата MSI PRO B650M-A WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B650M-A WIFI