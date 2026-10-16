Накопитель SSD Samsung PM1743 1920GB (MZWLO1T9HCJR-00A07)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.3
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Энергопотребление
22.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
232 130 руб.
В наличии
Код товара: 633975
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232 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.3
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
190
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM1743 1920GB (MZWLO1T9HCJR-00A07)
Серверный SSD накопитель Samsung вмещает около 1920 ГБ информации. Структура памяти 3D NAND гарантирует увеличенный ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 14000 Мбайт/сек, а записывает информацию при 3000 Мбайт/сек. Поддержка протокола NVMe уменьшает задержки.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.3
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
22.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Серверный SSD накопитель Samsung вмещает около 1920 ГБ информации. Структура памяти 3D NAND гарантирует увеличенный ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 14000 Мбайт/сек, а записывает информацию при 3000 Мбайт/сек. Поддержка протокола NVMe уменьшает задержки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Купить Накопитель SSD Samsung PM1743 1920GB (MZWLO1T9HCJR-00A07) - по цене 232130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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