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SSD Накопитель SSD Samsung Enterprise PM883 7680Gb (MZ7LH7T6HMLA-00005) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM883 7680Gb (MZ7LH7T6HMLA-00005)

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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM883 7680Gb (MZ7LH7T6HMLA-00005)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360966
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM883 7680Gb (MZ7LH7T6HMLA-00005)

Твердотельный диск Samsung PM883 MZ7LH7T6HMLA-00005 емкостью 7.68TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 2.5 дюйма с интерфейсом подключения SATA III (6Gb/s). Скоростьтения/записи составляет 550/520 Mb/s, IOPS произвольноготения/записи 98000/27000 IOPS.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise PM883 7680Gb (MZ7LH7T6HMLA-00005)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельный диск Samsung PM883 MZ7LH7T6HMLA-00005 емкостью 7.68TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 2.5 дюйма с интерфейсом подключения SATA III (6Gb/s). Скоростьтения/записи составляет 550/520 Mb/s, IOPS произвольноготения/записи 98000/27000 IOPS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung Enterprise PM883 7680Gb (MZ7LH7T6HMLA-00005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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