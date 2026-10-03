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Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69)

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Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 1
Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 2
Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 3
Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 4
Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 5
Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 6
Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Super
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1530
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 1
  • Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 2
  • Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 3
  • Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 4
  • Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 5
  • Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 6
  • Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633335
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Super
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1530
Частота видеопамяти
8000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х16х9
Вес, кг.
1.16

Описание товара Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69)

Видеокарта Biostar VN1666SF69 основана на графическом процессоре NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и оснащена 6 Гб видеопамяти типа GDDR6. Она поддерживает технологию NVIDIA Ansel, обеспечивая высокую производительность в играх и приложениях. Базовая частота графического процессора составляет 1530 МГц, максимальная частота достигает 1785 МГц. Видеокарта поддерживает подключение через порты DisplayPort, HDMI и DVI, позволяя подключить до трех мониторов одновременно. Для её работы требуется блок питания мощностью не менее 450 Вт.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar GTX1660SUPER 6GB (VN1666SF69)




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Super
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1530
Частота видеопамяти
8000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Biostar VN1666SF69 основана на графическом процессоре NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и оснащена 6 Гб видеопамяти типа GDDR6. Она поддерживает технологию NVIDIA Ansel, обеспечивая высокую производительность в играх и приложениях. Базовая частота графического процессора составляет 1530 МГц, максимальная частота достигает 1785 МГц. Видеокарта поддерживает подключение через порты DisplayPort, HDMI и DVI, позволяя подключить до трех мониторов одновременно. Для её работы требуется блок питания мощностью не менее 450 Вт.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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