Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc B570
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726803
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B570
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2600
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1.01
Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO)
Игровая видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 10 ГБ памяти поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с двумя кулерами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 880 руб.5220 руб. в СплитВидеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10...
-
В наличииЦена 28 730 руб.7183 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 29 970 руб.7493 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
-
В наличииЦена 34 630 руб.8658 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G)
-
В наличииЦена 36 600 руб.9150 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 40 780 руб.10195 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 45 290 руб.11323 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 820 руб.11955 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 48 090 руб.12023 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
-
В наличииЦена 48 090 руб.12023 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI
-
В наличииЦена 49 010 руб.12253 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 850 руб.12463 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B570
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2600
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Игровая видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 10 ГБ памяти поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с двумя кулерами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO)