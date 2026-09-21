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Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb

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Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 1
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 2
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 3
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 4
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 5
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 6
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 7
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 8
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 9
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 10
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 11
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 12
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 13
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
232
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 1
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 2
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 3
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 4
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 5
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 6
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 7
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 8
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 9
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 10
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 11
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 12
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 13
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714747
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
232
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х7
Вес, кг.
1.08

Описание товара Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb

Biostar GeForce GTX 1660 Ti 6GB (VN1666TF69) - видеокарта среднего уровня на архитектуре NVIDIA Turing для игровых и рабочих систем, где нужен стабильный Full HD-гейминг и приемлемый запас в 1440p без акцента на трассировку лучей. Это полноразмерная карта с воздушным охлаждением и 6 ГБ GDDR6, ориентированная на стандартные ATX-корпуса.

Для кого и под какие задачи

GTX 1660 Ti Biostar подходит для геймеров, которые проводят много времени в шутерах, онлайн-играх и современных проектах в 1080p на высоких настройках, а также рассчитывают на приличный FPS в ряде игр при разрешении 1440p. Карта также уместна в рабочих станциях начального уровня для монтажа и обработки фото/видео, где CUDA-ускорение заметно сокращает время рендеринга по сравнению со встроенной графикой.

Архитектура и производительность

По спецификациям у GTX 1660 Ti 1536 CUDA-ядер и 6 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной, при этом память работает на скорости около 12 Гбит/с. Частоты ядра находятся в диапазоне 1500-1770 МГц в зависимости от режима и производителя, что даёт уровень производительности, сопоставимый или выше GTX 1070 при меньшем энергопотреблении.

Подключения и охлаждение

Biostar VN1666TF69 использует PCIe 3.0 x16 и оснащена тремя основными выходами: DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для систем с разными типами мониторов. Воздушное охлаждение с одним или двумя вентиляторами (в зависимости от ревизии) рассчитано на теплопакет около 120 Вт, и при адекватной вентиляции корпуса обеспечивает рабочие температуры без излишнего шума.

Важные нюансы перед покупкой

Серия GTX 16 не поддерживает аппаратную трассировку лучей и DLSS, поэтому в играх, активно использующих RT-эффекты, эта карта не даёт тех возможностей, что младшие RTX-решения. Если в планах переход на 1440p/4K и активный гейминг в новых проектах, стоит заранее оценить требования ключевых игр и рассмотреть современные RTX-модели с поддержкой Blackwell/FSR/DLSS, чтобы не ограничиваться возможностями Turing-поколения.

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1666TF69 6Gb




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
232
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Biostar GeForce GTX 1660 Ti 6GB (VN1666TF69) - видеокарта среднего уровня на архитектуре NVIDIA Turing для игровых и рабочих систем, где нужен стабильный Full HD-гейминг и приемлемый запас в 1440p без акцента на трассировку лучей. Это полноразмерная карта с воздушным охлаждением и 6 ГБ GDDR6, ориентированная на стандартные ATX-корпуса.

Для кого и под какие задачи

GTX 1660 Ti Biostar подходит для геймеров, которые проводят много времени в шутерах, онлайн-играх и современных проектах в 1080p на высоких настройках, а также рассчитывают на приличный FPS в ряде игр при разрешении 1440p. Карта также уместна в рабочих станциях начального уровня для монтажа и обработки фото/видео, где CUDA-ускорение заметно сокращает время рендеринга по сравнению со встроенной графикой.

Архитектура и производительность

По спецификациям у GTX 1660 Ti 1536 CUDA-ядер и 6 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной, при этом память работает на скорости около 12 Гбит/с. Частоты ядра находятся в диапазоне 1500-1770 МГц в зависимости от режима и производителя, что даёт уровень производительности, сопоставимый или выше GTX 1070 при меньшем энергопотреблении.

Подключения и охлаждение

Biostar VN1666TF69 использует PCIe 3.0 x16 и оснащена тремя основными выходами: DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для систем с разными типами мониторов. Воздушное охлаждение с одним или двумя вентиляторами (в зависимости от ревизии) рассчитано на теплопакет около 120 Вт, и при адекватной вентиляции корпуса обеспечивает рабочие температуры без излишнего шума.

Важные нюансы перед покупкой

Серия GTX 16 не поддерживает аппаратную трассировку лучей и DLSS, поэтому в играх, активно использующих RT-эффекты, эта карта не даёт тех возможностей, что младшие RTX-решения. Если в планах переход на 1440p/4K и активный гейминг в новых проектах, стоит заранее оценить требования ключевых игр и рассмотреть современные RTX-модели с поддержкой Blackwell/FSR/DLSS, чтобы не ограничиваться возможностями Turing-поколения.

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