Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition 6GB - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для компактных игровых и рабочих ПК, где нужно современное железо в небольшом корпусе. Двухслотовый низкий профиль и отсутствие дополнительного питания позволяют ставить её в офисные и мультимедийные системы формата SFF и mATX.
Для кого и под какие задачи
Эта RTX 3050 подойдёт пользователям, которые собирают небольшой домашний ПК для Full HD-игр на умеренных настройках и хотят получить поддержку трассировки лучей и DLSS без громоздкой карты и лишних кабелей. Она также уместна в компактных рабочих станциях, где помимо игр нужны ускорение в приложениях с CUDA-поддержкой, несколько мониторов и стабильная работа без серьёзного шума.
Аппаратные возможности и память
По спецификациям у модели 2304 CUDA-ядра, а частота в режиме OC достигает 1537 МГц, что соответствует уровню других RTX 3050 6 ГБ. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной скоростью 14 Гбит/с рассчитана на Full HD-разрешение: этого достаточно для большинства современных игр, но в особо тяжёлых проектах придётся аккуратно работать с качеством текстур и сглаживания.
Подключения и компактный форм-фактор
Набор портов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и DVI-D, поэтому карту удобно использовать и с современными игровыми мониторами, и со старыми офисными панелями или проектором. Длина около 18 см и низкопрофильная высота облегчают установку в SFF-корпуса и готовые офисные системы, а двувентиляторный охладитель с пылезащитой IP5X рассчитан на долгую работу в не идеальных по чистоте условиях.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на поддержку трассировки лучей, RTX 3050 остаётся картой начального уровня: для тяжёлых ААА-игр с максимальными настройками и активным RT её мощности может не хватить, придётся снижать пресеты и использовать DLSS. Также нужно учитывать, что 6 ГБ и 96-битная шина ограничивают запас на будущее: если в планах переход на QHD или активное использование тяжёлых модов, имеет смысл заранее оценить требования любимых проектов и при необходимости смотреть на более старшие RTX-модели.
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ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition 6GB - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для компактных игровых и рабочих ПК, где нужно современное железо в небольшом корпусе. Двухслотовый низкий профиль и отсутствие дополнительного питания позволяют ставить её в офисные и мультимедийные системы формата SFF и mATX.
Для кого и под какие задачи
Эта RTX 3050 подойдёт пользователям, которые собирают небольшой домашний ПК для Full HD-игр на умеренных настройках и хотят получить поддержку трассировки лучей и DLSS без громоздкой карты и лишних кабелей. Она также уместна в компактных рабочих станциях, где помимо игр нужны ускорение в приложениях с CUDA-поддержкой, несколько мониторов и стабильная работа без серьёзного шума.
Аппаратные возможности и память
По спецификациям у модели 2304 CUDA-ядра, а частота в режиме OC достигает 1537 МГц, что соответствует уровню других RTX 3050 6 ГБ. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной скоростью 14 Гбит/с рассчитана на Full HD-разрешение: этого достаточно для большинства современных игр, но в особо тяжёлых проектах придётся аккуратно работать с качеством текстур и сглаживания.
Подключения и компактный форм-фактор
Набор портов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и DVI-D, поэтому карту удобно использовать и с современными игровыми мониторами, и со старыми офисными панелями или проектором. Длина около 18 см и низкопрофильная высота облегчают установку в SFF-корпуса и готовые офисные системы, а двувентиляторный охладитель с пылезащитой IP5X рассчитан на долгую работу в не идеальных по чистоте условиях.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на поддержку трассировки лучей, RTX 3050 остаётся картой начального уровня: для тяжёлых ААА-игр с максимальными настройками и активным RT её мощности может не хватить, придётся снижать пресеты и использовать DLSS. Также нужно учитывать, что 6 ГБ и 96-битная шина ограничивают запас на будущее: если в планах переход на QHD или активное использование тяжёлых модов, имеет смысл заранее оценить требования любимых проектов и при необходимости смотреть на более старшие RTX-модели.
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