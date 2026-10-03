Видеокарта Matrox MURA-MPX44HF 2GB1
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Matrox MURA-MPX44HF 2GB1
Matrox Mura MPX44HF - специализированная карта для видеостен и систем отображения, а не для игр или домашнего ПК. Ее берут, когда нужно одновременно принимать несколько видеосигналов и выводить их на многомониторную видеостену с надежной круглосуточной работой.
Для каких задач
Карту используют в контрол-румах, диспетчерских, на объектах с видеостенами, где важно собрать на один экран потоки с ПК, медиаплееров, камер и декодеров. Подходит для видеостен с несколькими Full HD- или UXGA-панелями, где важна стабильность, работа 24/7 и синхронный вывод, а не высокий FPS в играх. Для игрового ПК, монтажа 3D-графики или майнинга карта не подходит: это контроллер видеостены, а не классическая графическая карта.
Архитектура и память
Карта относится к серии Matrox Mura MPX-4/4 и ставится в слот PCI Express x16 Gen2. На борту 2 ГБ памяти, общая шина ввода-вывода обеспечивает пропускную способность до 64 Гбит/с для одновременного захвата и вывода нескольких потоков. Типичное энергопотребление составляет около 37-38 Вт, что важно при расчете бюджета по теплу и питанию внутри контроллера видеостены.
Охлаждение и корпус
Плата выполнена в однослотовом форм-факторе PCIe, что позволяет собрать многоканальный контроллер видеостены в относительно компактном корпусе. Для нормальной работы нужен корпус с хорошей продувкой: карта рассчитана на круглосуточный режим при температуре до 40 °C. Перед покупкой важно проверить длину платы и наличие свободного полноразмерного PCIe x16 Gen2 слота в сервере/ПК-контроллере видеостены.
Порты и мониторы
Mura MPX44HF совмещает до четырех входов и четырех выходов на одной плате: входы принимают цифровые и аналоговые сигналы (DVI, VGA/RGB, Component, S-Video, Composite). Выходы работают через DVI/аналог с максимальным разрешением до 2048?1152 или 2048?1536 при 60 Гц для каждого канала. На одной плате можно собрать видеостену из нескольких мониторов; при установке нескольких карт в систему число одновременно подключенных панелей масштабируется.
Важно знать перед покупкой
Карта требует материнскую плату с полноскоростным PCIe x16 Gen2 и блок питания, способный стабильно отдавать порядка 40-50 Вт запаса на эту плату, плюс остальное "железо" контроллера. Это специализированное решение: нет привычных игровых видеовыходов типа HDMI для домашнего ПК, нет поддержки 3D-ускорения уровня современных игровых GPU и актуальных API для рендеринга. Карту имеет смысл брать тем, кто собирает или модернизирует видеостену, а не тем, кто ищет видеокарту для игр, монтажа или рабочих станций с 3D-графикой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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Matrox Mura MPX44HF - специализированная карта для видеостен и систем отображения, а не для игр или домашнего ПК. Ее берут, когда нужно одновременно принимать несколько видеосигналов и выводить их на многомониторную видеостену с надежной круглосуточной работой.
Для каких задач
Карту используют в контрол-румах, диспетчерских, на объектах с видеостенами, где важно собрать на один экран потоки с ПК, медиаплееров, камер и декодеров. Подходит для видеостен с несколькими Full HD- или UXGA-панелями, где важна стабильность, работа 24/7 и синхронный вывод, а не высокий FPS в играх. Для игрового ПК, монтажа 3D-графики или майнинга карта не подходит: это контроллер видеостены, а не классическая графическая карта.
Архитектура и память
Карта относится к серии Matrox Mura MPX-4/4 и ставится в слот PCI Express x16 Gen2. На борту 2 ГБ памяти, общая шина ввода-вывода обеспечивает пропускную способность до 64 Гбит/с для одновременного захвата и вывода нескольких потоков. Типичное энергопотребление составляет около 37-38 Вт, что важно при расчете бюджета по теплу и питанию внутри контроллера видеостены.
Охлаждение и корпус
Плата выполнена в однослотовом форм-факторе PCIe, что позволяет собрать многоканальный контроллер видеостены в относительно компактном корпусе. Для нормальной работы нужен корпус с хорошей продувкой: карта рассчитана на круглосуточный режим при температуре до 40 °C. Перед покупкой важно проверить длину платы и наличие свободного полноразмерного PCIe x16 Gen2 слота в сервере/ПК-контроллере видеостены.
Порты и мониторы
Mura MPX44HF совмещает до четырех входов и четырех выходов на одной плате: входы принимают цифровые и аналоговые сигналы (DVI, VGA/RGB, Component, S-Video, Composite). Выходы работают через DVI/аналог с максимальным разрешением до 2048?1152 или 2048?1536 при 60 Гц для каждого канала. На одной плате можно собрать видеостену из нескольких мониторов; при установке нескольких карт в систему число одновременно подключенных панелей масштабируется.
Важно знать перед покупкой
Карта требует материнскую плату с полноскоростным PCIe x16 Gen2 и блок питания, способный стабильно отдавать порядка 40-50 Вт запаса на эту плату, плюс остальное "железо" контроллера. Это специализированное решение: нет привычных игровых видеовыходов типа HDMI для домашнего ПК, нет поддержки 3D-ускорения уровня современных игровых GPU и актуальных API для рендеринга. Карту имеет смысл брать тем, кто собирает или модернизирует видеостену, а не тем, кто ищет видеокарту для игр, монтажа или рабочих станций с 3D-графикой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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