Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing
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Характеристики
Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing
NVIDIA RTX A2000 12GB - профессиональная видеокарта на Ampere для компактных рабочих станций, где нужны RTX-возможности (ray tracing и AI-ускорение) и при этом важны умеренное энергопотребление и небольшие габариты. Это низкопрофильное двухслотовое решение с активным охлаждением и 12 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC, которое часто берут как "универсальный профессиональный минимум" для CAD и DCC.
Для кого и под какие задачи
RTX A2000 12GB подходит инженерам, архитекторам, дизайнерам и тем, кто работает с 3D-сценами и визуализацией на рабочем месте, а не на отдельной рендер-ферме. Она также уместна в небольших компаниях, где один ПК закрывает и рабочие задачи, и визуальные презентации, но конфигурацию всё равно приходится подбирать с учётом реальной нагрузки и критичности проектов.
Аппаратные возможности и память
По спецификациям у RTX A2000 12GB 3 328 CUDA-ядер, 104 Tensor-ядра, 26 RT-ядер и 12 ГБ GDDR6 с ECC на 192-битной шине. Максимальное потребление около 70 Вт позволяет использовать карту в сравнительно компактных рабочих станциях без избыточных требований к питанию, что удобно для апгрейда готовых систем.
Подключения и рабочая среда
Такие карты часто используют четыре mini-DisplayPort, что удобно для многомониторных конфигураций и рабочих столов с большим количеством окон. В сценариях с несколькими дисплеями это практичнее, чем "гонка герцовок": удобство и читаемость интерфейса часто дают более заметный эффект на продуктивность.
Важные нюансы перед покупкой
RTX A2000 12GB - удачный баланс для компактной рабочей станции, но она не заменяет старшие RTX-карты там, где нужны очень большие сцены, тяжёлый GPU-рендер или большие AI-модели: в таких проектах важен и объём памяти, и общий класс GPU. И, как и для любого рабочего сценария, ECC и профессиональные драйверы не отменяют базовых практик надёжности: важные данные должны иметь резервные копии и понятный план восстановления.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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NVIDIA RTX A2000 12GB - профессиональная видеокарта на Ampere для компактных рабочих станций, где нужны RTX-возможности (ray tracing и AI-ускорение) и при этом важны умеренное энергопотребление и небольшие габариты. Это низкопрофильное двухслотовое решение с активным охлаждением и 12 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC, которое часто берут как "универсальный профессиональный минимум" для CAD и DCC.
Для кого и под какие задачи
RTX A2000 12GB подходит инженерам, архитекторам, дизайнерам и тем, кто работает с 3D-сценами и визуализацией на рабочем месте, а не на отдельной рендер-ферме. Она также уместна в небольших компаниях, где один ПК закрывает и рабочие задачи, и визуальные презентации, но конфигурацию всё равно приходится подбирать с учётом реальной нагрузки и критичности проектов.
Аппаратные возможности и память
По спецификациям у RTX A2000 12GB 3 328 CUDA-ядер, 104 Tensor-ядра, 26 RT-ядер и 12 ГБ GDDR6 с ECC на 192-битной шине. Максимальное потребление около 70 Вт позволяет использовать карту в сравнительно компактных рабочих станциях без избыточных требований к питанию, что удобно для апгрейда готовых систем.
Подключения и рабочая среда
Такие карты часто используют четыре mini-DisplayPort, что удобно для многомониторных конфигураций и рабочих столов с большим количеством окон. В сценариях с несколькими дисплеями это практичнее, чем "гонка герцовок": удобство и читаемость интерфейса часто дают более заметный эффект на продуктивность.
Важные нюансы перед покупкой
RTX A2000 12GB - удачный баланс для компактной рабочей станции, но она не заменяет старшие RTX-карты там, где нужны очень большие сцены, тяжёлый GPU-рендер или большие AI-модели: в таких проектах важен и объём памяти, и общий класс GPU. И, как и для любого рабочего сценария, ECC и профессиональные драйверы не отменяют базовых практик надёжности: важные данные должны иметь резервные копии и понятный план восстановления.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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