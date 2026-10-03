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Видеокарта Matrox MURAIPXO-D4LF MURA IPXO купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Matrox MURAIPXO-D4LF MURA IPXO

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA IPXO-D4LF
Объем видеопамяти
4 Гб
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
425
  • Видеокарта Matrox MURAIPXO-D4LF MURA IPXO - фото 1
  • Видеокарта Matrox MURAIPXO-D4LF MURA IPXO - фото 2
  • Видеокарта Matrox MURAIPXO-D4LF MURA IPXO - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638484
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Характеристики

Бренд
Matrox
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA IPXO-D4LF
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
4 Гб
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Разъемы
DisplayPort, mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
425
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х17х6
Вес, г.
590

Описание товара Видеокарта Matrox MURAIPXO-D4LF MURA IPXO

Matrox MURAIPXO-D4LF Mura IPX - специализированная карта для видеостен с аппаратным декодированием IP-потоков и выводом до четырёх 4K-сигналов на дисплеи, рассчитанная на диспетчерские, NOC/SOC, центры видеонаблюдения и цифровую вывеску. Она позволяет брать H.264-потоки по сети и гибко раскладывать их на видеостену, разгружая CPU и основной GPU.

Для каких задач

  • Построение видеостен, где на одном большом экране или массиве панелей нужно одновременно выводить десятки IP-камер и потоков (охрана, транспорт, промышленность).
  • Контрольные и ситуационные центры, где требуется 24/7-работа, отказоустойчивость и точное управление раскладками окон через ПО/SDK Matrox.
  • Инсталляции цифровой вывески и информационных панелей, когда источники приходят по сети (IP-видеопотоки, энкодеры, серверы).

Архитектура и IP-декодирование

  • Относится к семейству Matrox Mura IPX 4K IP Decode & Display и оснащена 8 ГБ собственной памяти под параллельное декодирование множества потоков.
  • Поддерживает одновременное декодирование нескольких 4Kp60, 4Kp30 и множества 1080p-потоков (до десятков Full HD в зависимости от конфигурации и битрейта).
  • Работает с H.264 в разных профилях (High, 4:2:2, 4:4:4), поддерживает высокие битрейты и профессиональные режимы цветности для вещательных и промышленных задач.

Интерфейсы, сеть и вывод

  • Оснащена четырьмя DisplayPort-выходами, каждый из которых может питать 4K-панель, образуя конфигурации 2?2, 1?4 или 4 независимых дисплея.
  • Имеет гигабитный Ethernet-порт для приёма IP-потоков и управления, поддерживает масштабирование через установку нескольких карт в одном контроллере.
  • Устанавливается в слот PCI Express, занимая один слот по толщине, что удобно в серверных и промышленных корпусах с высокой плотностью.

ПО, интеграция и надёжность

  • Поддерживается фирменным ПО Matrox (MuraControl и др.) и SDK, что позволяет интеграторам строить собственные интерфейсы управления видеостенами.
  • Предусмотрены сценарии с несколькими IPX/MPX-картами в одном шасси для увеличения числа каналов и выходов без перепроектирования системы.
  • Карта рассчитана на круглосуточную эксплуатацию, с требованиями уровня профессионального AV-оборудования, а не потребительских GPU.

Важно знать перед покупкой

  • Это не игровая видеокарта и не замена обычному GPU: она предназначена исключительно для видеостен и IP-декодирования, в паре с профильным ПО и инфраструктурой.
  • Перед покупкой нужно учитывать пропускную способность сети, типы потоков, совместимость с существующими контроллерами и ПО Matrox.

Отзывы о товаре Видеокарта Matrox MURAIPXO-D4LF MURA IPXO




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Характеристики
Бренд
Matrox
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA IPXO-D4LF
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
4 Гб
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Разъемы
DisplayPort, mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
425
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Matrox MURAIPXO-D4LF Mura IPX - специализированная карта для видеостен с аппаратным декодированием IP-потоков и выводом до четырёх 4K-сигналов на дисплеи, рассчитанная на диспетчерские, NOC/SOC, центры видеонаблюдения и цифровую вывеску. Она позволяет брать H.264-потоки по сети и гибко раскладывать их на видеостену, разгружая CPU и основной GPU.

Для каких задач

  • Построение видеостен, где на одном большом экране или массиве панелей нужно одновременно выводить десятки IP-камер и потоков (охрана, транспорт, промышленность).
  • Контрольные и ситуационные центры, где требуется 24/7-работа, отказоустойчивость и точное управление раскладками окон через ПО/SDK Matrox.
  • Инсталляции цифровой вывески и информационных панелей, когда источники приходят по сети (IP-видеопотоки, энкодеры, серверы).

Архитектура и IP-декодирование

  • Относится к семейству Matrox Mura IPX 4K IP Decode & Display и оснащена 8 ГБ собственной памяти под параллельное декодирование множества потоков.
  • Поддерживает одновременное декодирование нескольких 4Kp60, 4Kp30 и множества 1080p-потоков (до десятков Full HD в зависимости от конфигурации и битрейта).
  • Работает с H.264 в разных профилях (High, 4:2:2, 4:4:4), поддерживает высокие битрейты и профессиональные режимы цветности для вещательных и промышленных задач.

Интерфейсы, сеть и вывод

  • Оснащена четырьмя DisplayPort-выходами, каждый из которых может питать 4K-панель, образуя конфигурации 2?2, 1?4 или 4 независимых дисплея.
  • Имеет гигабитный Ethernet-порт для приёма IP-потоков и управления, поддерживает масштабирование через установку нескольких карт в одном контроллере.
  • Устанавливается в слот PCI Express, занимая один слот по толщине, что удобно в серверных и промышленных корпусах с высокой плотностью.

ПО, интеграция и надёжность

  • Поддерживается фирменным ПО Matrox (MuraControl и др.) и SDK, что позволяет интеграторам строить собственные интерфейсы управления видеостенами.
  • Предусмотрены сценарии с несколькими IPX/MPX-картами в одном шасси для увеличения числа каналов и выходов без перепроектирования системы.
  • Карта рассчитана на круглосуточную эксплуатацию, с требованиями уровня профессионального AV-оборудования, а не потребительских GPU.

Важно знать перед покупкой

  • Это не игровая видеокарта и не замена обычному GPU: она предназначена исключительно для видеостен и IP-декодирования, в паре с профильным ПО и инфраструктурой.
  • Перед покупкой нужно учитывать пропускную способность сети, типы потоков, совместимость с существующими контроллерами и ПО Matrox.
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