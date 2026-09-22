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Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 (RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 (RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC)

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Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 (RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718475
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Техпроцесс
5
Интерфейс
PCI-E 5.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х24х10
Вес, кг.
1.46

Описание товара Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 (RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC)

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC - высокопроизводительная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным кулером SHADOW 3X, ориентированная на продвинутый QHD- и 4K-гейминг и тяжёлые профессиональные задачи. Модель сочетает 16 ГБ GDDR7, 256-битную шину и мощную подсистему питания, оставаясь в форм-факторе около 303 мм длиной.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC подойдёт пользователям, которые играют в современные ААА-проекты в 4K с высоким качеством графики и трассировкой лучей, рассчитывая на стабильный FPS без жёстких компромиссов. Для рабочих станций карта интересна рендер-студиям, 3D-художникам и специалистам, использующим AI-нагрузки, где важны 16 ГБ VRAM, широкая шина и высокая пропускная способность памяти.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC 8960 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2482-2497 МГц в режиме Extreme, а энергопотребление около 300 Вт требует хорошей системы охлаждения корпуса, но обеспечивает серьёзный запас по производительности в 4K и тяжёлых RT-сценах.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая вывод до 8K с высокой частотой и VRR. Охлаждение SHADOW 3X с вентиляторами TORX Fan 5.0, массивным радиатором и качественной опорной пластиной делает карту пригодной для длительных игровых сессий и рендера без заметного троттлинга, при условии хорошего airflow.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания не менее 750 Вт и 16-пиновый коннектор 12VHPWR, поэтому важно оценить состояние и стандарт существующего БП, а также аккуратно проложить кабель, избегая перегибов. Габариты 303?121?49 мм и масса почти килограмм требуют продуманного крепления и, при необходимости, поддержки видеокарты, чтобы избежать провиса и лишней нагрузки на слот PCIe.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 (RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Техпроцесс
5
Интерфейс
PCI-E 5.0
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC - высокопроизводительная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным кулером SHADOW 3X, ориентированная на продвинутый QHD- и 4K-гейминг и тяжёлые профессиональные задачи. Модель сочетает 16 ГБ GDDR7, 256-битную шину и мощную подсистему питания, оставаясь в форм-факторе около 303 мм длиной.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC подойдёт пользователям, которые играют в современные ААА-проекты в 4K с высоким качеством графики и трассировкой лучей, рассчитывая на стабильный FPS без жёстких компромиссов. Для рабочих станций карта интересна рендер-студиям, 3D-художникам и специалистам, использующим AI-нагрузки, где важны 16 ГБ VRAM, широкая шина и высокая пропускная способность памяти.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC 8960 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2482-2497 МГц в режиме Extreme, а энергопотребление около 300 Вт требует хорошей системы охлаждения корпуса, но обеспечивает серьёзный запас по производительности в 4K и тяжёлых RT-сценах.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая вывод до 8K с высокой частотой и VRR. Охлаждение SHADOW 3X с вентиляторами TORX Fan 5.0, массивным радиатором и качественной опорной пластиной делает карту пригодной для длительных игровых сессий и рендера без заметного троттлинга, при условии хорошего airflow.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания не менее 750 Вт и 16-пиновый коннектор 12VHPWR, поэтому важно оценить состояние и стандарт существующего БП, а также аккуратно проложить кабель, избегая перегибов. Габариты 303?121?49 мм и масса почти килограмм требуют продуманного крепления и, при необходимости, поддержки видеокарты, чтобы избежать провиса и лишней нагрузки на слот PCIe.

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Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 (RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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