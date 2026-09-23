Top.Mail.Ru
The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 1
The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 2
The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 3
The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 4
The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
COMEDOWN MACHINE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 1
  • The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 2
  • The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 3
  • The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 4
  • The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632798
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
COMEDOWN MACHINE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка

Comedown Machine — пятый студийный альбом американской инди-рок-группы The Strokes. Выпущен 26 марта 2013 года. Comedown Machine стал последним релизом группы на лейбле RCA Records. Группа решила оставить альбом в тени для СМИ: альбом не появлялся на телевидении, а также не было интервью, фотографий и живых выступлений.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
COMEDOWN MACHINE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Comedown Machine — пятый студийный альбом американской инди-рок-группы The Strokes. Выпущен 26 марта 2013 года. Comedown Machine стал последним релизом группы на лейбле RCA Records. Группа решила оставить альбом в тени для СМИ: альбом не появлялся на телевидении, а также не было интервью, фотографий и живых выступлений.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...