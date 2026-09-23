The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
COMEDOWN MACHINE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632798
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
COMEDOWN MACHINE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка
Comedown Machine — пятый студийный альбом американской инди-рок-группы The Strokes. Выпущен 26 марта 2013 года. Comedown Machine стал последним релизом группы на лейбле RCA Records. Группа решила оставить альбом в тени для СМИ: альбом не появлялся на телевидении, а также не было интервью, фотографий и живых выступлений.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
COMEDOWN MACHINE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Comedown Machine — пятый студийный альбом американской инди-рок-группы The Strokes. Выпущен 26 марта 2013 года. Comedown Machine стал последним релизом группы на лейбле RCA Records. Группа решила оставить альбом в тени для СМИ: альбом не появлялся на телевидении, а также не было интервью, фотографий и живых выступлений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
The Strokes - Comedown Machine (coloured) (0196588016516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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