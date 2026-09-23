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4029759155393, Saga, Steel Umbrellas виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4029759155393, Saga, Steel Umbrellas виниловая пластинка

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4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 1
4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 2
4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 3
4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 4
4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 5
4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 6
4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 7
4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 8
4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 1
  • 4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 2
  • 4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 3
  • 4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 4
  • 4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 5
  • 4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 6
  • 4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 7
  • 4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 8
  • 4029759155393, Виниловая пластинка Saga, Steel Umbrellas - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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4029759155393, Saga, Steel Umbrellas виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4029759155393, Saga, Steel Umbrellas виниловая пластинка

Переиздание десятого студийного альбома Saga Steel Umbrellas, выпущенного в мае 1994 года, который стал одним из самых необычных релизов в их карьере. Группа снова собралась в своем первоначальном составе после более чем шестилетнего перерыва. В альбом вошли такие синглы, как Why Notx, Shake That Tree, I Walk With You и Steamroller. Издание на 180-граммовом виниле с концертной версией I Walk With You в качестве бонус-трека, а также с личными заметками Джима Гилмора. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, основанная в 1977 году в Канаде. Saga были награждены золотыми и платиновыми альбомами по всему миру и продали более восьми миллионов альбомов.

Отзывы о товаре 4029759155393, Saga, Steel Umbrellas виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание десятого студийного альбома Saga Steel Umbrellas, выпущенного в мае 1994 года, который стал одним из самых необычных релизов в их карьере. Группа снова собралась в своем первоначальном составе после более чем шестилетнего перерыва. В альбом вошли такие синглы, как Why Notx, Shake That Tree, I Walk With You и Steamroller. Издание на 180-граммовом виниле с концертной версией I Walk With You в качестве бонус-трека, а также с личными заметками Джима Гилмора. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, основанная в 1977 году в Канаде. Saga были награждены золотыми и платиновыми альбомами по всему миру и продали более восьми миллионов альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4029759155393, Saga, Steel Umbrellas виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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