Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка
”Dark Passion Play” стал самой дорогой работой из всех, когда-либо записанных финскими тяжелыми группами (бюджет записи перевалил за 500 000 евро), а запись оркестровых партий проходила в знаменитейшей студии Abbey Road (THE BEATLES, PINK FLOYD, STING и многие другие) – современного лидера в области звука. NIGHTWISH завершили работу над двумя видеоклипами, съемки которых проводил известный режиссер Antti Jokinen (BEYONCE, WYCLEF JEAN, KORN, MISSY ELLIOT, STRATOVARIUS, SHANIA TWAIN, CELINE DION). В «Dark Passion Play» вошло 13 песен общей продолжительностью более 75 минут и в нем каждый найдет что-то для себя, от монументальной и внушительной ‘The Poet And The Pendulum’ до озорной ‘Bye Bye Beautiful’ – каждый из треков продуман до мелочей и удивительно прекрасен. “Dark Passion Play” подобен классическим полотнам монументальной живописи – сначала масштаб впечатляет и пугает, но постепенно к нему привыкаешь и уже не мыслишь себе других размеров и объемов – может быть только так и никак иначе. Ты часами любуешься работой мастера и выискиваешь скрытые детали – абсолютно такие же чувства охватят тех, кому попадет в руки новый альбом NIGHTWISH, новая и лучшая работа музыкального гения страны Тысячи Озер, простого и скромного молодого человека Туомаса Холопайнена.
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