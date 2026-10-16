Картридж G&G HP W1360X/136X 2.6k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W1360X/136X
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
В наличии
Код товара: 632556
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 460 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W1360X/136X
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
762
Описание товара Картридж G&G HP W1360X/136X 2.6k с чипом
Картридж G&G HP W1360X/136X 2.6k с чипом
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CE255X для HP LaserJet P3015, черный
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-PH7100C 106R02606 голубой для Xerox Pha...
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK895C голубой (6000стр.) для Kyocera M...
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитКартридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2...
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF280XD для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF287X черный для HP LJ M506dn/ M506n/ ...
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH7100BK (106R02612) для Xerox Phaser 7100/71...
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитТонер Cactus CS-THP10-1000 черный пакет 1000гр. для принтера HP ...
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK8315Y желтый (6000стр.) для Kyocer...
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK8315M пурпурный (6000стр.) для Kyo...
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK8315C голубой (6000стр.) для Kyoce...
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH3150 (109R00747) для Xerox Phaser 3150/3150...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W1360X/136X
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Картридж G&G HP W1360X/136X 2.6k с чипом
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж G&G HP W1360X/136X 2.6k с чипом - данный товар вы можете купить по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж G&G HP W1360X/136X 2.6k с чипом