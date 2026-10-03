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Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE

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Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631176
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Порты
10
Габаритные размеры, мм
440x44x230
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х10
Вес, кг.
2.64

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE

Коммутатор SNR-S2985G-8T-POE входит линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2985G, предназначенную для использования на уровне доступа сетях операторов связи корпоративных сетях. Коммутатор оснащен портами 10/100/1000BaseT поддержкой POE 802.3at/af 2 SFP портами 100/1000BaseX. Поддержка PoE 802.3at/af на всех портах бюджетом PoE 124 Ватт позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения упрощает обслуживание инфраструктуры. Коммутаторы серии SNR-S2985G обладают широким функционалом являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.

Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Порты
10
Габаритные размеры, мм
440x44x230
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR-S2985G-8T-POE входит линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2985G, предназначенную для использования на уровне доступа сетях операторов связи корпоративных сетях. Коммутатор оснащен портами 10/100/1000BaseT поддержкой POE 802.3at/af 2 SFP портами 100/1000BaseX. Поддержка PoE 802.3at/af на всех портах бюджетом PoE 124 Ватт позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения упрощает обслуживание инфраструктуры. Коммутаторы серии SNR-S2985G обладают широким функционалом являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
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