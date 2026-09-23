The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка
"The Highlights" - сборник лучших песен с предыдущих альбомов исполнителя The Weeknd. Эйбел Макконен Тесфей (более известный как The Weeknd) - канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер эфиопского происхождения. В конце 2010 года Тесфайе анонимно загрузил несколько песен на YouTube под именем The Weekend. На протяжении 2011 года он выпустил три микстейпа по 9 песен в каждом: "House of Balloons", "Thursday" и "Echoes of Silence", которые были одобрены критиками. Год спустя он выпустил сборник "Trilogy": тридцать треков, состоящих из ремастированных версий микстейпового материала и трёх дополнительных песен. Альбом был выпущен на Republic Records и его собственном лейбле XO. В 2013-м выпускает дебютный студийный альбом "Kiss Land", в поддержку которого были выпущены синглы "Kiss Land" и "Live For". Его второй альбом получил название "Beauty Behind the Madness" и стал его первым альбомом, получившим первое место в чарте Billboard 200, включая вошедший в топ-5 сингл "Earned It" и попавшие на первое место синглы "The Hills" и "Can't Feel My Face". Песни одновременно удерживали первые три места в чарте Billboard Hot R&B Songs, сделав его первым артистом в истории, добившимся этого. Тесфайе выиграл две премии Грэмми и был номинирован на премию Оскар. В сентябре 2016 года был анонсирован релиз третьего альбома под названием "Starboy" и выпущен заглавный сингл "Starboy", который впоследствии попал на первое место чарта Billboard Hot 100. Релиз альбома Starboy состоялся 25 ноября 2016 года. Альбом дебютировал с первой строчки чарта Billboard 200, возглавил iTunes 80 стран, а также установил рекорд "Spotify" по количеству прослушиваний за сутки. В 2017 году возглавляет рейтинг Forbes 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет. По данным издания, его годовой доход составляет 92 млн долларов. 20 марта 2020 года был выпущен его четвёртый студийный альбом "After Hours".
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