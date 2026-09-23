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Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка

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Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 1
Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 2
Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 3
Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 4
Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sachal Vasandani
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 1
  • Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 2
  • Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 3
  • Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 4
  • Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629924
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sachal Vasandani
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: No More Tears, I Love You, The Sound of Silence, I Cant Make You Love Me, Blue in Green, Freight Train, If Only You K , Someone Somewhere, Latch, Let It Go, How Could We Be, Washing of the Water

Отзывы о товаре Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sachal Vasandani
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: No More Tears, I Love You, The Sound of Silence, I Cant Make You Love Me, Blue in Green, Freight Train, If Only You K , Someone Somewhere, Latch, Let It Go, How Could We Be, Washing of the Water
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sachal Vasandani - Still Life (5060509791637) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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