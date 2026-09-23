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Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка

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Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка - фото 1
Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка - фото 2
Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Str4ta
Альбом (сингл)
Str4tasfear
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка - фото 1
  • Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка - фото 2
  • Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629878
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brownswood
Barcode
[5060180325381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Str4ta
Альбом (сингл)
Str4tasfear
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: City Sounds, Turn Me Around, When You Call Me, Night Flight, Soothsayer, Why Must You Fly, To Be As One, (Bring On The) Bad Weather, Lazy Days, Find Your Heaven, Virgil



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brownswood
Barcode
[5060180325381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Str4ta
Альбом (сингл)
Str4tasfear
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: City Sounds, Turn Me Around, When You Call Me, Night Flight, Soothsayer, Why Must You Fly, To Be As One, (Bring On The) Bad Weather, Lazy Days, Find Your Heaven, Virgil


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Str4ta - Str4tasfear (5060180325381) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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