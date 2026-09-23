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Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка

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Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка - фото 1
Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tom Skinner
Альбом (сингл)
Voices Of Bishara
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629864
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brownswood
Barcode
[5060180325206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tom Skinner
Альбом (сингл)
Voices Of Bishara
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bishara, Red 2, The Journey, The Day After Tomorrow, Voices (Of The Past), Quiet As Its Kept



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brownswood
Barcode
[5060180325206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tom Skinner
Альбом (сингл)
Voices Of Bishara
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bishara, Red 2, The Journey, The Day After Tomorrow, Voices (Of The Past), Quiet As Its Kept


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Skinner - Voices Of Bishara (5060180325206) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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