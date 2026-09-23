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Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка

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Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка - фото 1
Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tineke Postma
Альбом (сингл)
Aria
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка - фото 1
  • Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tineke Postma
Альбом (сингл)
Aria
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sankalpa, Frede, The Sky Is Everywhere, Still Another Day, Vibe Shift, Idyll For Ellemis, Lions Roar, Mysterious Duty



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tineke Postma
Альбом (сингл)
Aria
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sankalpa, Frede, The Sky Is Everywhere, Still Another Day, Vibe Shift, Idyll For Ellemis, Lions Roar, Mysterious Duty


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tineke Postma - Aria (coloured) (5060509791880) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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