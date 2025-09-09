Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Fascist (Theme), A Fistful Of Dollars (Theme), Bullets Don’t Argue (Theme), A Gun For Ringo (Theme), For A Few Dollars More (Theme), The Return Of Ringo (Main Title), The Battle Of Algiers (Theme), The Good, The Bad And The Ugly (Theme), The Ecstasy Of Gold, Death Rides A Horse (Theme), The Big Gundown (Opening Song), Once Upon A Time In The West (Theme), The Man With The Harmonica, Long Live The Revolution, The Ballad Of Hank McCain, The Sicilian Clan (Theme), Investigation Of A Citizen Above Suspicion, A Fistful Of Dynamite, Come Maddalena, Chi Mai, My Name Is Nobody, The Infernal Trio, Romanzo, Goodbye Palermo, Don’t Play The Indian, Il Vento, Il Grido, Tragedy Of A Ridiculous Man, Deborah's Theme, Gabriel's Oboe, The Untouchables (End Title), The Strength Of The Righteous (Main Title), Cinema Paradiso (Theme), Love Theme, Ancora Qui
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитCalvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитKovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитCalvin Harris - Ready For The Weekend (0190758369211) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитPearl Jam - Vitalogy (0886978431110) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитMarvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитGuns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) винилов...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Henderson - In & Out (0602508027734) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDiana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
вещь!!!! Морриконе плодовитый композитор. это мой второй дабл, в копилку ещё пару докуплю чуть позже. Качество самой пластинки хорошее, звук мне понравился, но звучание зависит как от личных предпочтений, так и от аппаратуры. Меня все устроило. Конверт, полиграфия, всё отлично . Доставка осуществлена в обещанные сроки. Задержек не было. Я доволен покупкой .
Отзывы о товаре Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
вещь!!!! Морриконе плодовитый композитор. это мой второй дабл, в копилку ещё пару докуплю чуть позже. Качество самой пластинки хорошее, звук мне понравился, но звучание зависит как от личных предпочтений, так и от аппаратуры. Меня все устроило. Конверт, полиграфия, всё отлично . Доставка осуществлена в обещанные сроки. Задержек не было. Я доволен покупкой .