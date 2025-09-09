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Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 1
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 2
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 3
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 4
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 5
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 6
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 7
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 8
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 9
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 10
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 11
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 12
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 1
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 2
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 3
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 4
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 5
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 6
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 7
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 8
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 9
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 10
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 11
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 12
  • Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629686
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753508657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Fascist (Theme), A Fistful Of Dollars (Theme), Bullets Don’t Argue (Theme), A Gun For Ringo (Theme), For A Few Dollars More (Theme), The Return Of Ringo (Main Title), The Battle Of Algiers (Theme), The Good, The Bad And The Ugly (Theme), The Ecstasy Of Gold, Death Rides A Horse (Theme), The Big Gundown (Opening Song), Once Upon A Time In The West (Theme), The Man With The Harmonica, Long Live The Revolution, The Ballad Of Hank McCain, The Sicilian Clan (Theme), Investigation Of A Citizen Abo
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Fascist (Theme), A Fistful Of Dollars (Theme), Bullets Don’t Argue (Theme), A Gun For Ringo (Theme), For A Few Dollars More (Theme), The Return Of Ringo (Main Title), The Battle Of Algiers (Theme), The Good, The Bad And The Ugly (Theme), The Ecstasy Of Gold, Death Rides A Horse (Theme), The Big Gundown (Opening Song), Once Upon A Time In The West (Theme), The Man With The Harmonica, Long Live The Revolution, The Ballad Of Hank McCain, The Sicilian Clan (Theme), Investigation Of A Citizen Above Suspicion, A Fistful Of Dynamite, Come Maddalena, Chi Mai, My Name Is Nobody, The Infernal Trio, Romanzo, Goodbye Palermo, Don’t Play The Indian, Il Vento, Il Grido, Tragedy Of A Ridiculous Man, Deborah's Theme, Gabriel's Oboe, The Untouchables (End Title), The Strength Of The Righteous (Main Title), Cinema Paradiso (Theme), Love Theme, Ancora Qui

Отзывы о товаре Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
вещь!!!! Морриконе плодовитый композитор. это мой второй дабл, в копилку ещё пару докуплю чуть позже. Качество самой пластинки хорошее, звук мне понравился, но звучание зависит как от личных предпочтений, так и от аппаратуры. Меня все устроило. Конверт, полиграфия, всё отлично . Доставка осуществлена в обещанные сроки. Задержек не было. Я доволен покупкой .



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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753508657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Fascist (Theme), A Fistful Of Dollars (Theme), Bullets Don’t Argue (Theme), A Gun For Ringo (Theme), For A Few Dollars More (Theme), The Return Of Ringo (Main Title), The Battle Of Algiers (Theme), The Good, The Bad And The Ugly (Theme), The Ecstasy Of Gold, Death Rides A Horse (Theme), The Big Gundown (Opening Song), Once Upon A Time In The West (Theme), The Man With The Harmonica, Long Live The Revolution, The Ballad Of Hank McCain, The Sicilian Clan (Theme), Investigation Of A Citizen Abo
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Fascist (Theme), A Fistful Of Dollars (Theme), Bullets Don’t Argue (Theme), A Gun For Ringo (Theme), For A Few Dollars More (Theme), The Return Of Ringo (Main Title), The Battle Of Algiers (Theme), The Good, The Bad And The Ugly (Theme), The Ecstasy Of Gold, Death Rides A Horse (Theme), The Big Gundown (Opening Song), Once Upon A Time In The West (Theme), The Man With The Harmonica, Long Live The Revolution, The Ballad Of Hank McCain, The Sicilian Clan (Theme), Investigation Of A Citizen Above Suspicion, A Fistful Of Dynamite, Come Maddalena, Chi Mai, My Name Is Nobody, The Infernal Trio, Romanzo, Goodbye Palermo, Don’t Play The Indian, Il Vento, Il Grido, Tragedy Of A Ridiculous Man, Deborah's Theme, Gabriel's Oboe, The Untouchables (End Title), The Strength Of The Righteous (Main Title), Cinema Paradiso (Theme), Love Theme, Ancora Qui
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
вещь!!!! Морриконе плодовитый композитор. это мой второй дабл, в копилку ещё пару докуплю чуть позже. Качество самой пластинки хорошее, звук мне понравился, но звучание зависит как от личных предпочтений, так и от аппаратуры. Меня все устроило. Конверт, полиграфия, всё отлично . Доставка осуществлена в обещанные сроки. Задержек не было. Я доволен покупкой .


Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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