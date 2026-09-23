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Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка

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Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 1
Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 2
Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 3
Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 4
Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 5
Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 6
Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 7
Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 8
Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 9
Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
Album No.8
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 1
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 2
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 3
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 4
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 5
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 6
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 7
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 8
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 9
  • Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538624892]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
Album No.8
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Love Like That, English Manner, Leaving The Mountain, Joy, Voices In The Night, Maybe I Dreamt It, Heading Home, Your Longing Is Gone, Airtime, Remind Me To Forget
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом Кэти Мелуа, вышедший в 2020 году. Кэти Мелуа - британская и грузинская певица. В 2006 записи Мелуа заняла первое место по продажам в категории артистов-женщин как в Великобритании, так и в Европе. В июле 2013 Мелуа приняла участие в юбилейном концерте по случаю 60-летия коронации Елизаветы II. 2 октября 2006 года Мелуа вошла в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение самого глубоководного концерта - 303 метра ниже уровня моря на Платформе Troll A компании Statoil в Северном море. Kэти выступила с группой всех звезд "Band Du Lac", созданной основателем "Procol Harum" Гэри Брукером, 11 июня 2005 года на благотворительном концерте для фонда борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями - "Heart And Stroke Trust Endeavour" (H.A.S.T.E.).

Отзывы о товаре Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538624892]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
Album No.8
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Love Like That, English Manner, Leaving The Mountain, Joy, Voices In The Night, Maybe I Dreamt It, Heading Home, Your Longing Is Gone, Airtime, Remind Me To Forget
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Восьмой студийный альбом Кэти Мелуа, вышедший в 2020 году. Кэти Мелуа - британская и грузинская певица. В 2006 записи Мелуа заняла первое место по продажам в категории артистов-женщин как в Великобритании, так и в Европе. В июле 2013 Мелуа приняла участие в юбилейном концерте по случаю 60-летия коронации Елизаветы II. 2 октября 2006 года Мелуа вошла в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение самого глубоководного концерта - 303 метра ниже уровня моря на Платформе Troll A компании Statoil в Северном море. Kэти выступила с группой всех звезд "Band Du Lac", созданной основателем "Procol Harum" Гэри Брукером, 11 июня 2005 года на благотворительном концерте для фонда борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями - "Heart And Stroke Trust Endeavour" (H.A.S.T.E.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Katie Melua - Album No.8 (4050538624892) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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