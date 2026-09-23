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Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка

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Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка - фото 1
Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mark Lockheart
Альбом (сингл)
Dreamers
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629655
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mark Lockheart
Альбом (сингл)
Dreamers
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dreamers, Jagdish, King of the world (jagdish reprise), Gangster rat, Nature v nurture, Fluorescences, Marmalade skies, Sixteen, Dream weaver, Mingle tingle



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mark Lockheart
Альбом (сингл)
Dreamers
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dreamers, Jagdish, King of the world (jagdish reprise), Gangster rat, Nature v nurture, Fluorescences, Marmalade skies, Sixteen, Dream weaver, Mingle tingle


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Lockheart - Dreamers (coloured) (5060509791910) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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