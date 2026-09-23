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Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка

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Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка - фото 1
Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка - фото 2
Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка - фото 3
Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Laginha, Argгelles, Norbakken
Альбом (сингл)
Atlantico
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка - фото 1
  • Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка - фото 2
  • Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка - фото 3
  • Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629633
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Laginha, Argгelles, Norbakken
Альбом (сингл)
Atlantico
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jaamm Rek, Improviso I, Triple Ripple, Singla, Caes a Solta, Improviso II, Juroom, Silencio



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Laginha, Argгelles, Norbakken
Альбом (сингл)
Atlantico
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jaamm Rek, Improviso I, Triple Ripple, Singla, Caes a Solta, Improviso II, Juroom, Silencio


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laginha; Argгelles; Norbakken - Atlantico (5060509791149) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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