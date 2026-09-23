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Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка

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Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 1
Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 2
Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 3
Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 4
Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 5
Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 6
Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Shabaka
Альбом (сингл)
Wisdom Of Elders
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 1
  • Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 2
  • Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 3
  • Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 4
  • Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 5
  • Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 6
  • Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629579
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brownswood
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Shabaka
Альбом (сингл)
Wisdom Of Elders
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mzwandile, Joyous, The Observer, The Sea, The Observed, Natty, OBS, Give Thanks, Nguni

Отзывы о товаре Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brownswood
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Shabaka
Альбом (сингл)
Wisdom Of Elders
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mzwandile, Joyous, The Observer, The Sea, The Observed, Natty, OBS, Give Thanks, Nguni
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shabaka - Wisdom Of Elders (5060180322878) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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