The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка
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Описание товара The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка
Пятый студийный альбом группы The Flower Kings, вышедший в 2000 году. Впервые на виниле! Переиздание 2022 года. Ремастированное издание на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте содержит версию альбома на CD и LP-буклет. The Flower Kings - шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом как сопровождающая к его сольному альбому The Flower King. За девятнадцать лет они выпустили около 30 часов музыки. Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся произведения написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме Flower Power выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока - почти 60-минутное произведение Garden of Dreams, состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик (исключениями можно считать Retropolis и Back tn the World of Adventures).
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