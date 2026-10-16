Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 629502
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка
Второй студийный альбом хип-хопа исполнителя Дрейка, выпущенный 15 ноября 2011 года. За первую неделю было продано 631 000 экземпляров альбома, и он дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200. Релиз получил статуэтку Грэмми, выиграв в номинации Лучший рэп-альбом. Обложка альбома Take Care стала объектом насмешек, мастера фотошопа в считанные дни превратили её в интернет мем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Второй студийный альбом хип-хопа исполнителя Дрейка, выпущенный 15 ноября 2011 года. За первую неделю было продано 631 000 экземпляров альбома, и он дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200. Релиз получил статуэтку Грэмми, выиграв в номинации Лучший рэп-альбом. Обложка альбома Take Care стала объектом насмешек, мастера фотошопа в считанные дни превратили её в интернет мем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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