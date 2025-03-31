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Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка

7 Отзывы
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Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка - фото 1
Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка - фото 2
Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка - фото 1
  • Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка - фото 2
  • Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402901
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка

Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
отлично.все новое как и было заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее издание и отличный звук!
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё на 5,Блэкмор есть Блекмор
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Имею этот альбом 1976 г издания, но звучание этого мне нравится больше. Басы выражены лучше ,более упругие. Тарелки ухо не режут на максимуме высоких. И сам винил тяжелее. Масса немного шуршит. Песка и щелчков нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Записано отлично, мне звук понравился
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2024
Артем Н.

Достоинства:


Комментарий:
Классный альбом с Дио и Ричи
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2021
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Один из лучших (если не лучший) альбом Rainbow. Вполне сопоставим с самыми великими пластинками лучших групп 70-х годов. Мощная, достаточно тяжелая музыка, которая в то же время и мелодична, и красива. Прекрасный вокал Ронни Джеймса Дио, и вообще очень сильный состав.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
отлично.все новое как и было заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее издание и отличный звук!
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё на 5,Блэкмор есть Блекмор
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Имею этот альбом 1976 г издания, но звучание этого мне нравится больше. Басы выражены лучше ,более упругие. Тарелки ухо не режут на максимуме высоких. И сам винил тяжелее. Масса немного шуршит. Песка и щелчков нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Записано отлично, мне звук понравился
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2024
Артем Н.

Достоинства:


Комментарий:
Классный альбом с Дио и Ричи
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2021
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Один из лучших (если не лучший) альбом Rainbow. Вполне сопоставим с самыми великими пластинками лучших групп 70-х годов. Мощная, достаточно тяжелая музыка, которая в то же время и мелодична, и красива. Прекрасный вокал Ронни Джеймса Дио, и вообще очень сильный состав.


Rainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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