Top.Mail.Ru
Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка - фото 1
Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Oronzo De Filippi
Альбом (сингл)
Meccanizzazione
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка - фото 1
  • Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BTF / VM
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Oronzo De Filippi
Альбом (сингл)
Meccanizzazione
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BTF / VM
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Oronzo De Filippi
Альбом (сингл)
Meccanizzazione
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oronzo De Filippi - Meccanizzazione (8016158022940) виниловая пластинка - купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...