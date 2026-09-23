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Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка

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Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка - фото 1
Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка - фото 2
Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eyolf Dale
Альбом (сингл)
The Wayfarers
Жанр
Jazz
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка - фото 1
  • Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка - фото 2
  • Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eyolf Dale
Альбом (сингл)
The Wayfarers
Жанр
Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eyolf Dale
Альбом (сингл)
The Wayfarers
Жанр
Jazz
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eyolf Dale - The Wayfarers (coloured) (5060509791842) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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