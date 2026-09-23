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Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка

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Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 1
Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 2
Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 3
Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 4
Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Aktuala
Альбом (сингл)
Tappeto Volante
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 1
  • Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 2
  • Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 3
  • Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 4
  • Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629368
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bla Bla
Barcode
[8016158100099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Aktuala
Альбом (сингл)
Tappeto Volante
Жанр
Этническая музыка. Фолк
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bla Bla
Barcode
[8016158100099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Aktuala
Альбом (сингл)
Tappeto Volante
Жанр
Этническая музыка. Фолк
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aktuala - Tappeto Volante (coloured) (8016158100099) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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