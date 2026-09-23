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Уцененный товар Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние купить с доставкой в Москве, 629318
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Уцененный товар Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние, 629318

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Уценка
Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 1
Уценка
Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 2
Уценка
Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 3
Уценка
Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 4
Уценка
Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Механизм переключателя
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной упаковки) Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Монтаж:встраиваемый (скрытый) Количество постов:1 Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой Рамка:нет в комплекте Материал:термопласт Max ток:10 А Индикатор:нет Комплектность: переключатель
  • Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 1
  • Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 2
  • Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 3
  • Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 4
  • Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-71%
314 руб.  1 100 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние
314 руб. -71%
1 100 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Legrand
Тип товара
Механизм переключателя
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной упаковки) Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Монтаж:встраиваемый (скрытый) Количество постов:1 Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой Рамка:нет в комплекте Материал:термопласт Max ток:10 А Индикатор:нет Комплектность: переключатель
вид материала
пластик
Высота устройства
71
Глубина устройства
37
Для скрытого монтажа
да
Номинальная мощность с
10
подходит для встроенного монтажа
да
Подходит для степени защиты IP
IP31
применяется с кнопкой, клавишей
да
Способ монтажа
скрытой установки
Цвет элементов управления
белый
Ширина устройства
71
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
75

Описание товара Уцененный товар Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние

Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной упаковки)
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:

  • Монтаж:встраиваемый (скрытый)
  • Количество постов:1
  • Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой
  • Рамка:нет в комплекте
  • Материал:термопласт
  • Max ток:10 А
  • Индикатор:нет
Комплектность: переключатель

Отзывы о товаре Уцененный товар Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Legrand
Тип товара
Механизм переключателя
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной упаковки) Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Монтаж:встраиваемый (скрытый) Количество постов:1 Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой Рамка:нет в комплекте Материал:термопласт Max ток:10 А Индикатор:нет Комплектность: переключатель
вид материала
пластик
Высота устройства
71
Глубина устройства
37
Для скрытого монтажа
да
Номинальная мощность с
10
подходит для встроенного монтажа
да
Подходит для степени защиты IP
IP31
применяется с кнопкой, клавишей
да
Способ монтажа
скрытой установки
Цвет элементов управления
белый
Развернуть
Ширина устройства
71
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной упаковки)
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
  • Монтаж:встраиваемый (скрытый)
  • Количество постов:1
  • Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой
  • Рамка:нет в комплекте
  • Материал:термопласт
  • Max ток:10 А
  • Индикатор:нет
Комплектность: переключатель
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - по цене 314 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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