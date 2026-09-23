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Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC купить с доставкой в Москве
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Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC

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Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC - фото 1
Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC - фото 2
Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Посуда
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
2
Цвет
бежевый
  • Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC - фото 1
  • Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC - фото 2
  • Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
380 руб.  606 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC
380 руб. -37%
606 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HOBBY LIFE
Тип товара
Посуда
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
2
Блюдца
нет
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
101

Описание товара Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC

Описание товара Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC Салатник Hobby Life Fiesta кремовый, 2 л. станет неотъемлемым элементом сервировки стола. Посуда долговечная и практичная, она подойдет для подачи различных блюд: салатов, фруктовых десертов. Даже обычный продукт будет смотреться в такой посуде празднично. Такая посуда не впитывает внешние запахи, а также выдерживает температурные перепады. Она без затруднений очищается даже от застарелых загрязнений под проточной водой с мягкой губкой и жидким моющим средством. Перед хранением изделие рекомендуется тщательно просушить полотенцем. Чтобы исключить появление следов от капель или разводов, поверхность желательно просушить полотенцем или бумажной салфеткой.

Отзывы о товаре Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HOBBY LIFE
Тип товара
Посуда
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
2
Блюдца
нет
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC Салатник Hobby Life Fiesta кремовый, 2 л. станет неотъемлемым элементом сервировки стола. Посуда долговечная и практичная, она подойдет для подачи различных блюд: салатов, фруктовых десертов. Даже обычный продукт будет смотреться в такой посуде празднично. Такая посуда не впитывает внешние запахи, а также выдерживает температурные перепады. Она без затруднений очищается даже от застарелых загрязнений под проточной водой с мягкой губкой и жидким моющим средством. Перед хранением изделие рекомендуется тщательно просушить полотенцем. Чтобы исключить появление следов от капель или разводов, поверхность желательно просушить полотенцем или бумажной салфеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC – стоимость товара 380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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