Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Посуда
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
2
Цвет
бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%380 руб. 606 руб.
В наличии
Код товара: 629134
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
380 руб. -37%
606 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Посуда
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
2
Блюдца
нет
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
101
Описание товара Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC
Описание товара Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC Салатник Hobby Life Fiesta кремовый, 2 л. станет неотъемлемым элементом сервировки стола. Посуда долговечная и практичная, она подойдет для подачи различных блюд: салатов, фруктовых десертов. Даже обычный продукт будет смотреться в такой посуде празднично. Такая посуда не впитывает внешние запахи, а также выдерживает температурные перепады. Она без затруднений очищается даже от застарелых загрязнений под проточной водой с мягкой губкой и жидким моющим средством. Перед хранением изделие рекомендуется тщательно просушить полотенцем. Чтобы исключить появление следов от капель или разводов, поверхность желательно просушить полотенцем или бумажной салфеткой.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Посуда
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
2
Блюдца
нет
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание товара Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC Салатник Hobby Life Fiesta кремовый, 2 л. станет неотъемлемым элементом сервировки стола. Посуда долговечная и практичная, она подойдет для подачи различных блюд: салатов, фруктовых десертов. Даже обычный продукт будет смотреться в такой посуде празднично. Такая посуда не впитывает внешние запахи, а также выдерживает температурные перепады. Она без затруднений очищается даже от застарелых загрязнений под проточной водой с мягкой губкой и жидким моющим средством. Перед хранением изделие рекомендуется тщательно просушить полотенцем. Чтобы исключить появление следов от капель или разводов, поверхность желательно просушить полотенцем или бумажной салфеткой.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Салатник FIESTA 2л 20.2см кремовый круглый HOBBY LIFE HL031252LC – стоимость товара 380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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