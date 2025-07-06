Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019
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Характеристики
Описание товара Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 Набор стаканов «Islande» J0019 от французского бренда Luminarc выполнен из теплоустойчивого стекла, созданного по особым технологиям плавления: способен выдержать даже самую высокую температуру - в 100 градусов и более. Именно поэтому в широком ассортименте представлено множество прозрачных стаканов и стопок. Низкий стакан 300мл Luminarc выполнен из высококачественного стекла, закаленного специальным способом, обладает особой прочностью и надежностью. Этот материал в любом виде (прозрачное, матовое, цветное) не имеет пор, где могут удерживаться микроорганизмы, что исключает возможность появления бактерий. Низкий стакан Islande идеально подходит для подачи напитков, материал не позволяет проникать вредным веществам, устойчив к внешним воздействиям, хорошо переносит посудомоечную машину, не ржавеет, не впитывает запахи, не деформируется. Им присуща многофункциональность: в них также подают лед для шампанского. Мыть посуду жесткой проволочной мочалкой и агрессивными моющими средствами крайне не рекомендуется, ведь на ней могут появиться царапины. После многоразового использования не теряет первоначальный вид. наборы
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Достоинства:
Комментарий:
Стаканы дошли в отличном состоянии, все проверил, изъянов нет, именно такие стаканы и были нужны. Только хотелось бы отметить неточность, читал вопросы, там был вопрос можно ли наливать горячее, ответ был что да они калёные, хотя это не так, на коробке написано что для холодных напитков, нельзя в СВЧ, хотелось бы что бы отвечающие относились бы к этому посерьёзнее, и если не располагает такой информацией то лучше ответить честно. Хочу отметить качество упаковки, очень хорошая, не только по качеству хранения стаканов, но в такой не стыдно и подарить. Спасибо, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Стаканы классные, пришли хорошо упакованные, целые, я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Классные, но может для кого то слишком большие стаканы.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все очень хорошо упаковано! Стаканы хорошие, покупала для воды/компота.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие стаканы, но дно кривое (с одной стороны толще, с другой тоньше)
Достоинства:
Комментарий:
нравится эта серия.моется в ппм ,что важно.заказываю второй,т к первый наполовину разбили
Достоинства:
Комментарий:
Стаканы отличные, стекло толстое. Один был разбит, не знаю коего винит? Доставку или продавца ? Возвращать не стал из-за одного разбитого стакана.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжелые хорошие стаканы, судя по всему не хрупкие. Размер подходящий.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Хорошее качество.Большое спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ! Цена, качество. Купила 3 набора данного производителя. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок, фото нет, но стаканы достойные.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие стаканы, давно такими пользуемся. Удобные, увесистые, без всяких рисунков. Заказал побольше, при встрече большой кампанией, чтоб всем хватило. Из 5 коробок одна была с разбитыми. Проверяйте при получении.
Достоинства:
Комментарий:
Приятные стаканы, объем хороший. Заказывала три коробки, в одной коробке стаканы были разбиты, были обтянуты просто пленкой и была надпись «хрупкое».
Отзывы о товаре Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019
Достоинства:
Комментарий:
Стаканы дошли в отличном состоянии, все проверил, изъянов нет, именно такие стаканы и были нужны. Только хотелось бы отметить неточность, читал вопросы, там был вопрос можно ли наливать горячее, ответ был что да они калёные, хотя это не так, на коробке написано что для холодных напитков, нельзя в СВЧ, хотелось бы что бы отвечающие относились бы к этому посерьёзнее, и если не располагает такой информацией то лучше ответить честно. Хочу отметить качество упаковки, очень хорошая, не только по качеству хранения стаканов, но в такой не стыдно и подарить. Спасибо, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Стаканы классные, пришли хорошо упакованные, целые, я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Классные, но может для кого то слишком большие стаканы.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все очень хорошо упаковано! Стаканы хорошие, покупала для воды/компота.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие стаканы, но дно кривое (с одной стороны толще, с другой тоньше)
Достоинства:
Комментарий:
нравится эта серия.моется в ппм ,что важно.заказываю второй,т к первый наполовину разбили
Достоинства:
Комментарий:
Стаканы отличные, стекло толстое. Один был разбит, не знаю коего винит? Доставку или продавца ? Возвращать не стал из-за одного разбитого стакана.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжелые хорошие стаканы, судя по всему не хрупкие. Размер подходящий.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Хорошее качество.Большое спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ! Цена, качество. Купила 3 набора данного производителя. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок, фото нет, но стаканы достойные.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие стаканы, давно такими пользуемся. Удобные, увесистые, без всяких рисунков. Заказал побольше, при встрече большой кампанией, чтоб всем хватило. Из 5 коробок одна была с разбитыми. Проверяйте при получении.
Достоинства:
Комментарий:
Приятные стаканы, объем хороший. Заказывала три коробки, в одной коробке стаканы были разбиты, были обтянуты просто пленкой и была надпись «хрупкое».