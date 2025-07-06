Top.Mail.Ru
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019

13 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 1
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 2
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 3
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 4
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 5
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 6
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 7
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 8
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 9
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 10
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 11
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 12
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 13
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для виски
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Цвет
прозрачный
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 1
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 2
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 3
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 4
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 5
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 6
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 7
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 8
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 9
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 10
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 11
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 12
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 13
  • Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
560 руб.  1 412 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 628837
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019
560 руб. -60%
1 412 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LUMINARC
Тип товара
набор бокалов
Количество предметов наборе
6
Назначение
для виски
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Объем
300
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х10
Вес, кг.
2.06

Описание товара Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019

Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 Набор стаканов «Islande» J0019 от французского бренда Luminarc выполнен из теплоустойчивого стекла, созданного по особым технологиям плавления: способен выдержать даже самую высокую температуру - в 100 градусов и более. Именно поэтому в широком ассортименте представлено множество прозрачных стаканов и стопок. Низкий стакан 300мл Luminarc выполнен из высококачественного стекла, закаленного специальным способом, обладает особой прочностью и надежностью. Этот материал в любом виде (прозрачное, матовое, цветное) не имеет пор, где могут удерживаться микроорганизмы, что исключает возможность появления бактерий. Низкий стакан Islande идеально подходит для подачи напитков, материал не позволяет проникать вредным веществам, устойчив к внешним воздействиям, хорошо переносит посудомоечную машину, не ржавеет, не впитывает запахи, не деформируется. Им присуща многофункциональность: в них также подают лед для шампанского. Мыть посуду жесткой проволочной мочалкой и агрессивными моющими средствами крайне не рекомендуется, ведь на ней могут появиться царапины. После многоразового использования не теряет первоначальный вид. наборы

Отзывы о товаре Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019

Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Стаканы дошли в отличном состоянии, все проверил, изъянов нет, именно такие стаканы и были нужны. Только хотелось бы отметить неточность, читал вопросы, там был вопрос можно ли наливать горячее, ответ был что да они калёные, хотя это не так, на коробке написано что для холодных напитков, нельзя в СВЧ, хотелось бы что бы отвечающие относились бы к этому посерьёзнее, и если не располагает такой информацией то лучше ответить честно. Хочу отметить качество упаковки, очень хорошая, не только по качеству хранения стаканов, но в такой не стыдно и подарить. Спасибо, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Стаканы классные, пришли хорошо упакованные, целые, я довольна.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Классные, но может для кого то слишком большие стаканы.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Анжелла А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все очень хорошо упаковано! Стаканы хорошие, покупала для воды/компота.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Юлия Х.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие стаканы, но дно кривое (с одной стороны толще, с другой тоньше)
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
нравится эта серия.моется в ппм ,что важно.заказываю второй,т к первый наполовину разбили
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Стаканы отличные, стекло толстое. Один был разбит, не знаю коего винит? Доставку или продавца ? Возвращать не стал из-за одного разбитого стакана.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Инна П.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжелые хорошие стаканы, судя по всему не хрупкие. Размер подходящий.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Хорошее качество.Большое спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные ! Цена, качество. Купила 3 набора данного производителя. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупала на подарок, фото нет, но стаканы достойные.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Асхат Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие стаканы, давно такими пользуемся. Удобные, увесистые, без всяких рисунков. Заказал побольше, при встрече большой кампанией, чтоб всем хватило. Из 5 коробок одна была с разбитыми. Проверяйте при получении.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Приятные стаканы, объем хороший. Заказывала три коробки, в одной коробке стаканы были разбиты, были обтянуты просто пленкой и была надпись «хрупкое».



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LUMINARC
Тип товара
набор бокалов
Количество предметов наборе
6
Назначение
для виски
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Объем
300
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 Набор стаканов «Islande» J0019 от французского бренда Luminarc выполнен из теплоустойчивого стекла, созданного по особым технологиям плавления: способен выдержать даже самую высокую температуру - в 100 градусов и более. Именно поэтому в широком ассортименте представлено множество прозрачных стаканов и стопок. Низкий стакан 300мл Luminarc выполнен из высококачественного стекла, закаленного специальным способом, обладает особой прочностью и надежностью. Этот материал в любом виде (прозрачное, матовое, цветное) не имеет пор, где могут удерживаться микроорганизмы, что исключает возможность появления бактерий. Низкий стакан Islande идеально подходит для подачи напитков, материал не позволяет проникать вредным веществам, устойчив к внешним воздействиям, хорошо переносит посудомоечную машину, не ржавеет, не впитывает запахи, не деформируется. Им присуща многофункциональность: в них также подают лед для шампанского. Мыть посуду жесткой проволочной мочалкой и агрессивными моющими средствами крайне не рекомендуется, ведь на ней могут появиться царапины. После многоразового использования не теряет первоначальный вид. наборы
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Стаканы дошли в отличном состоянии, все проверил, изъянов нет, именно такие стаканы и были нужны. Только хотелось бы отметить неточность, читал вопросы, там был вопрос можно ли наливать горячее, ответ был что да они калёные, хотя это не так, на коробке написано что для холодных напитков, нельзя в СВЧ, хотелось бы что бы отвечающие относились бы к этому посерьёзнее, и если не располагает такой информацией то лучше ответить честно. Хочу отметить качество упаковки, очень хорошая, не только по качеству хранения стаканов, но в такой не стыдно и подарить. Спасибо, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Стаканы классные, пришли хорошо упакованные, целые, я довольна.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Классные, но может для кого то слишком большие стаканы.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Анжелла А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все очень хорошо упаковано! Стаканы хорошие, покупала для воды/компота.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Юлия Х.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие стаканы, но дно кривое (с одной стороны толще, с другой тоньше)
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
нравится эта серия.моется в ппм ,что важно.заказываю второй,т к первый наполовину разбили
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Стаканы отличные, стекло толстое. Один был разбит, не знаю коего винит? Доставку или продавца ? Возвращать не стал из-за одного разбитого стакана.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Инна П.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжелые хорошие стаканы, судя по всему не хрупкие. Размер подходящий.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Хорошее качество.Большое спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные ! Цена, качество. Купила 3 набора данного производителя. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупала на подарок, фото нет, но стаканы достойные.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Асхат Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие стаканы, давно такими пользуемся. Удобные, увесистые, без всяких рисунков. Заказал побольше, при встрече большой кампанией, чтоб всем хватило. Из 5 коробок одна была с разбитыми. Проверяйте при получении.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Приятные стаканы, объем хороший. Заказывала три коробки, в одной коробке стаканы были разбиты, были обтянуты просто пленкой и была надпись «хрупкое».


Набор стаканов ИСЛАНДИЯ 6шт 300мл низкие LUMINARC J0019 - этот товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...