Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор аксессуаров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 370 руб. 1 928 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 628692
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор аксессуаров
Материал
металл/силикон
Особенности
допутимо мытье в посудомоечной машине
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х12
Вес, г.
898
Описание товара Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010
Изготовлены из безопасного и экологически чистого материала – силикона. Не впитывают запахи. Выдерживают температуру от -40° до 230°. Отверстия на ручках позволяют удобно и практично подвешивать изделия.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
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Бренд
Тип товара
Набор аксессуаров
Материал
металл/силикон
Особенности
допутимо мытье в посудомоечной машине
Страна производитель
Китай
Изготовлены из безопасного и экологически чистого материала – силикона. Не впитывают запахи. Выдерживают температуру от -40° до 230°. Отверстия на ручках позволяют удобно и практично подвешивать изделия.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Достоинства:
Комментарий:
Классный набор! Каждый инструмент пришёл упакованный в отдельный мешочек. Качественный силикон, смотрится стильно
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло хорошо упаковано, только коробка помялась. Качественный силикон, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Дано хотела набор именно целиком из силикона. Хорошее качество, удобно в руке держать, не нагревается. Конечно, не надо на сковородке держать при жарке. Половник немного маленького объёма, а так все отлично
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010
Достоинства:
Комментарий:
Классный набор! Каждый инструмент пришёл упакованный в отдельный мешочек. Качественный силикон, смотрится стильно
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло хорошо упаковано, только коробка помялась. Качественный силикон, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Дано хотела набор именно целиком из силикона. Хорошее качество, удобно в руке держать, не нагревается. Конечно, не надо на сковородке держать при жарке. Половник немного маленького объёма, а так все отлично