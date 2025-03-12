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Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 купить с доставкой в Москве
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Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010

3 Отзывы
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Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 1
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 2
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 3
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 4
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 5
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 6
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 7
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 8
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 9
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 10
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 11
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 12
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 13
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 14
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 15
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 16
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 17
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 18
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 19
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 20
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 21
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 22
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 23
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 24
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 25
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Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 27
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 28
Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 29
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор аксессуаров
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  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 2
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  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 4
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 5
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 6
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 7
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 8
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 9
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 10
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 11
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 12
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 13
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 14
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 15
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 16
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 17
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 18
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 19
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 20
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 21
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 22
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 23
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 24
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 25
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 26
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 27
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 28
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 29
  • Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 370 руб.  1 928 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 628692
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Характеристики

Бренд
ATTRIBUTE
Тип товара
Набор аксессуаров
Материал
металл/силикон
Особенности
допутимо мытье в посудомоечной машине
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х12
Вес, г.
898

Описание товара Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010

Изготовлены из безопасного и экологически чистого материала – силикона. Не впитывают запахи. Выдерживают температуру от -40° до 230°. Отверстия на ручках позволяют удобно и практично подвешивать изделия.

Отзывы о товаре Набор кухонных принадлежностей ELEMENTS 10 предметов силикон ATTRIBUTE GADGET AGP010

Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классный набор! Каждый инструмент пришёл упакованный в отдельный мешочек. Качественный силикон, смотрится стильно
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло хорошо упаковано, только коробка помялась. Качественный силикон, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Дано хотела набор именно целиком из силикона. Хорошее качество, удобно в руке держать, не нагревается. Конечно, не надо на сковородке держать при жарке. Половник немного маленького объёма, а так все отлично



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ATTRIBUTE
Тип товара
Набор аксессуаров
Материал
металл/силикон
Особенности
допутимо мытье в посудомоечной машине
Страна производитель
Китай
Описание
Изготовлены из безопасного и экологически чистого материала – силикона. Не впитывают запахи. Выдерживают температуру от -40° до 230°. Отверстия на ручках позволяют удобно и практично подвешивать изделия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классный набор! Каждый инструмент пришёл упакованный в отдельный мешочек. Качественный силикон, смотрится стильно
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло хорошо упаковано, только коробка помялась. Качественный силикон, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Дано хотела набор именно целиком из силикона. Хорошее качество, удобно в руке держать, не нагревается. Конечно, не надо на сковородке держать при жарке. Половник немного маленького объёма, а так все отлично


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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