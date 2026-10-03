Кастрюля с крышкой CLASSIC TOUCH 2.1л PYREX CT18AEX/E006
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кастрюли
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 416 руб. 2 478 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627987
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.2
Описание товара Кастрюля с крышкой CLASSIC TOUCH 2.1л PYREX CT18AEX/E006
Полированная зеркальная внешняя поверхность отличают кастрюлю PYREX Classic Touch CT18AEX/E006. Внутри есть сатиновое покрытие и мерная шкала, позволяющая точно определить необходимое количество жидкости. Толщина стенок и дна обеспечивает качественное приготовление еды. Укомплектована прозрачной крышкой с пароотводом из закаленного стекла, через которую удобно контролировать процесс готовки.
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Полированная зеркальная внешняя поверхность отличают кастрюлю PYREX Classic Touch CT18AEX/E006. Внутри есть сатиновое покрытие и мерная шкала, позволяющая точно определить необходимое количество жидкости. Толщина стенок и дна обеспечивает качественное приготовление еды. Укомплектована прозрачной крышкой с пароотводом из закаленного стекла, через которую удобно контролировать процесс готовки.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Кастрюля с крышкой CLASSIC TOUCH 2.1л PYREX CT18AEX/E006 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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