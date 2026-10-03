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0602435217345, 2Pac, The Best Of (Thug) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602435217345, 2Pac, The Best Of (Thug) виниловая пластинка

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0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 1
0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 2
0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 3
0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 4
0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 5
0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 6
0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 7
0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 8
0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 9
0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 1
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 2
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 3
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 4
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 5
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 6
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 7
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 8
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 9
  • 0602435217345, Виниловая пластинка 2Pac, The Best Of (Thug) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627709
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602435217345, 2Pac, The Best Of (Thug) виниловая пластинка

Переиздание первой части сборника лучших хитов рэпера 2Pac, выпущенная в 2007 году. Он содержит такие популярные треки, как 2 Of Amerikaz Most Wanted с участием Snoop Dogg, California Love с участием Dr. Dre и Роджера Траутмана, I Ain’t Mad At Cha с участием Дэнни Бой и многие другие. Релиз представлен на двойном черном виниле. Тупак Амару Шакур - хип-хоп-исполнитель, продюсер и актёр из Гарлема, Нью-Йорк, а позже - из Окленда, Калифорния. Является одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории. По состоянию на 2015 год, по всему миру было продано более 80 миллионов записей Тупака Шакура. Его двойной студийный альбом All Eyez on Me, а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времён. Шакур оказал колоссальное влияние на множество хип-хоп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, Нас, Уиз Халифа, Лил Уэйна, Дрейка, Кендрика Ламара, 50 Cent, The Game, Nipsey Hussle и многих других. Подавляющее большинство песен Шакура повествуют о тяжёлой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и проблемах современного общества. Большая часть родственников Шакура являлись членами афроамериканской леворадикальной организации Чёрные Пантеры. В последние годы своей жизни Шакур являлся непосредственным участником соперничества двух побережий, повлёкшей за собой вражду с другими хип-хоп-исполнителями и музыкальными продюсерами, включая лидера Восточного Побережья The Notorious B.I.G. и лейбла Bad Boy Records.

Отзывы о товаре 0602435217345, 2Pac, The Best Of (Thug) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание первой части сборника лучших хитов рэпера 2Pac, выпущенная в 2007 году. Он содержит такие популярные треки, как 2 Of Amerikaz Most Wanted с участием Snoop Dogg, California Love с участием Dr. Dre и Роджера Траутмана, I Ain’t Mad At Cha с участием Дэнни Бой и многие другие. Релиз представлен на двойном черном виниле. Тупак Амару Шакур - хип-хоп-исполнитель, продюсер и актёр из Гарлема, Нью-Йорк, а позже - из Окленда, Калифорния. Является одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории. По состоянию на 2015 год, по всему миру было продано более 80 миллионов записей Тупака Шакура. Его двойной студийный альбом All Eyez on Me, а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времён. Шакур оказал колоссальное влияние на множество хип-хоп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, Нас, Уиз Халифа, Лил Уэйна, Дрейка, Кендрика Ламара, 50 Cent, The Game, Nipsey Hussle и многих других. Подавляющее большинство песен Шакура повествуют о тяжёлой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и проблемах современного общества. Большая часть родственников Шакура являлись членами афроамериканской леворадикальной организации Чёрные Пантеры. В последние годы своей жизни Шакур являлся непосредственным участником соперничества двух побережий, повлёкшей за собой вражду с другими хип-хоп-исполнителями и музыкальными продюсерами, включая лидера Восточного Побережья The Notorious B.I.G. и лейбла Bad Boy Records.
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Отзывы


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