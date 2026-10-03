0602435217345, 2Pac, The Best Of (Thug) виниловая пластинка
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Описание товара 0602435217345, 2Pac, The Best Of (Thug) виниловая пластинка
Переиздание первой части сборника лучших хитов рэпера 2Pac, выпущенная в 2007 году. Он содержит такие популярные треки, как 2 Of Amerikaz Most Wanted с участием Snoop Dogg, California Love с участием Dr. Dre и Роджера Траутмана, I Ain’t Mad At Cha с участием Дэнни Бой и многие другие. Релиз представлен на двойном черном виниле. Тупак Амару Шакур - хип-хоп-исполнитель, продюсер и актёр из Гарлема, Нью-Йорк, а позже - из Окленда, Калифорния. Является одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории. По состоянию на 2015 год, по всему миру было продано более 80 миллионов записей Тупака Шакура. Его двойной студийный альбом All Eyez on Me, а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времён. Шакур оказал колоссальное влияние на множество хип-хоп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, Нас, Уиз Халифа, Лил Уэйна, Дрейка, Кендрика Ламара, 50 Cent, The Game, Nipsey Hussle и многих других. Подавляющее большинство песен Шакура повествуют о тяжёлой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и проблемах современного общества. Большая часть родственников Шакура являлись членами афроамериканской леворадикальной организации Чёрные Пантеры. В последние годы своей жизни Шакур являлся непосредственным участником соперничества двух побережий, повлёкшей за собой вражду с другими хип-хоп-исполнителями и музыкальными продюсерами, включая лидера Восточного Побережья The Notorious B.I.G. и лейбла Bad Boy Records.
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