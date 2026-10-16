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0819514011842, Rare Earth, Generation (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0819514011842, Rare Earth, Generation (coloured) виниловая пластинка

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0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 1
0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 2
0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 3
0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 4
0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 5
0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 6
0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 7
0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 1
  • 0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 2
  • 0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 3
  • 0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 4
  • 0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 5
  • 0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 6
  • 0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 7
  • 0819514011842, Виниловая пластинка Rare Earth, Generation (coloured) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627640
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0819514011842, Rare Earth, Generation (coloured) виниловая пластинка

Саундтрек к одноимённому комедийному фильму 1969 года режиссера Джорджа Шефера, записанный американской блюз-рок группой Rare Earth. Переиздание 2020 года. Коллекционное лимитированное издание в 2000 копий на виниле розового цвета. Конверт с OBI. Rare Earth - американская рок-группа, образовавшаяся в 1968 году в Детройте, исполнявшая фанк-рок с элементами музыки соул, и ставшая первой белой группой, получившей контракт с лейблом Motown Records, который создал филиал Rare Earth Records, названный в её честь. Пик популярности Rare Earth пришёлся на 1970-1972 годы, когда четыре альбома группы входили в первые 30 позиций в списках Биллборда, а в первую десятку Billboard Hot 100 поднимались синглы (I Know) Im Loosing You, Get Ready и I Just Want to Celebrate.

Отзывы о товаре 0819514011842, Rare Earth, Generation (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Саундтрек к одноимённому комедийному фильму 1969 года режиссера Джорджа Шефера, записанный американской блюз-рок группой Rare Earth. Переиздание 2020 года. Коллекционное лимитированное издание в 2000 копий на виниле розового цвета. Конверт с OBI. Rare Earth - американская рок-группа, образовавшаяся в 1968 году в Детройте, исполнявшая фанк-рок с элементами музыки соул, и ставшая первой белой группой, получившей контракт с лейблом Motown Records, который создал филиал Rare Earth Records, названный в её честь. Пик популярности Rare Earth пришёлся на 1970-1972 годы, когда четыре альбома группы входили в первые 30 позиций в списках Биллборда, а в первую десятку Billboard Hot 100 поднимались синглы (I Know) Im Loosing You, Get Ready и I Just Want to Celebrate.
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