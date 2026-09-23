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David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка

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David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка - фото 1
David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка - фото 2
David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
David Liebman
Альбом (сингл)
Selflessness
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка - фото 1
  • David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка - фото 2
  • David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time Records
Barcode
[0604043856510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
David Liebman
Альбом (сингл)
Selflessness
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time Records
Barcode
[0604043856510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
David Liebman
Альбом (сингл)
Selflessness
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Liebman - Selflessness (0604043856510) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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