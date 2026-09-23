Top.Mail.Ru
Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 1
Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 2
Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 3
Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 4
Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gogol B*rdello
Альбом (сингл)
Solidaritine
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 1
  • Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 2
  • Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 3
  • Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 4
  • Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297533736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gogol B*rdello
Альбом (сингл)
Solidaritine
Жанр
Этническая музыка. Фолк
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка

Студийный альбом американской цыганской панк-группы Gogol B*rdello, выпущенный в 2022 году. В записи участвовали британский хардкор-панк и регги музыкант H.R. и украинская электро-фолк группа Kazka. Издание на 180-гр синем виниле. Gogol B*rdello - уникальный интернациональный проект, образованный в Америке, сочетающий в своей музыке рок, панк-рок, фолк, цыганские ритмы, с насыщенным инструментальным звучанием и театрализованными постановками на сцене.

Отзывы о товаре Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297533736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gogol B*rdello
Альбом (сингл)
Solidaritine
Жанр
Этническая музыка. Фолк
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Студийный альбом американской цыганской панк-группы Gogol B*rdello, выпущенный в 2022 году. В записи участвовали британский хардкор-панк и регги музыкант H.R. и украинская электро-фолк группа Kazka. Издание на 180-гр синем виниле. Gogol B*rdello - уникальный интернациональный проект, образованный в Америке, сочетающий в своей музыке рок, панк-рок, фолк, цыганские ритмы, с насыщенным инструментальным звучанием и театрализованными постановками на сцене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gogol Bordello - Solidaritine (coloured) (0711297533736) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...