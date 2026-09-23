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Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка

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Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 1
Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 2
Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 3
Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 4
Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 5
Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 6
Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Edgar Froese
Альбом (сингл)
Aqua
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 1
  • Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 2
  • Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 3
  • Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 4
  • Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 5
  • Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 6
  • Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477835378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Edgar Froese
Альбом (сингл)
Aqua
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477835378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Edgar Froese
Альбом (сингл)
Aqua
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Edgar Froese - Aqua (coloured) (3700477835378) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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