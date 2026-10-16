The Black Keys - Chulahoma (0767981103211) виниловая пластинка
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Описание товара The Black Keys - Chulahoma (0767981103211) виниловая пластинка
Chulahoma - второй по счету мини-альбом группы The Black Keys, выпущен в 2006 году. Это не оригинальная пластинка, а трибьют, посвященный блюзмену Junior Kimbrough - все композиции на альбоме являются кавер-версиями песен этого исполнителя. Американская рок-группа The Black Keys была сформирована в 2001 году и состоит всего из двух участников - Дэна Ауэрбаха (вокал, гитара) и Патрика Карни (ударные). Не смотря на такой минималистический состав, коллектив пользуется огромной популярностью в США, всего группа распродала два миллиона своих пластинок. На счету музыкантов семь премий Грэмми и большое количество прочих наград.
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