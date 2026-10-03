Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT
Качественное 100 Гбит/с соединение не должно ограничиваться только помещениями. Именно поэтому мы представляем CRS504-4XQ-OUT универсальный, энергосберегающий быстродействующий коммутатор противопогодной защитой, идеально подходящий для всех ваших потребностей на открытом воздухе. Основой этого великолепного устройства является коммутационный чип Marvell Prestera. тому же, коммутатор оснащен четырьмя портами QSFP28 на 100 Гбит/с. Используйте их для подключения других устройств на 100 Гбит/с или примените кабель разъемом breakout для соединения нескольких устройств на 25 Гбит/с. Благодаря быстрому коммутационному чипу, каждый порт связан четырьмя линиями на 25 Гбит/с, что позволяет получить до 16 интерфейсов на оптических волокнах высокой скорости от одного коммутатора для использования на открытом воздухе! Вы можете применять различные типы подключений: 100 Гбит/с на одном порту, 40 Гбит/с на другом, 4x25 Гбит/с на третьем, также, возможно, кабели на 10 Гбит/с или Гбит/с на четвертом порту. Надежную защиту возможность использования устройства различных условиях обеспечивает прочный корпус, защищенный от погодных условий имеющий рейтинг IP66. Этот рейтинг подтверждает, что устройство достаточно прочное способно выдержать любое попадание влаги. Когда речь идет планировании мероприятий на открытом воздухе, необходимо быть готовым любым непредвиденным обстоятельствам, включая проблемы питанием. Поэтому коммутатор CRS504-4XQ-OUT имеет несколько вариантов питания, включая стандартный разъем DC, 2-контактный терминал поддержку 802.3bt PoE-in. Кроме того, на устройстве есть порты управления консоли, которые помогут вам быстро эффективно решать любые возникающие проблемы.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 000 руб.5250 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210X-8F
-
В наличииЦена 21 010 руб.5253 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX
-
В наличииЦена 21 860 руб.5465 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/A1A
-
В наличииЦена 22 140 руб.5535 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026P/A1A
-
В наличииЦена 22 320 руб.5580 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE
-
В наличииЦена 22 510 руб.5628 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-2AC
-
В наличииЦена 23 070 руб.5768 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
-
В наличииЦена 23 090 руб.5773 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428
-
В наличииЦена 23 890 руб. 26 630 руб.5973 руб. в СплитКоммутатор Tenda 2SFP G1050F
-
В наличииЦена 24 400 руб.6100 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS
-
В наличииЦена 24 410 руб.6103 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A3A
-
В наличииЦена 24 610 руб.6153 руб. в Сплиткоммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT