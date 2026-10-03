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Коммутатор ORIGO OS1226P/285W/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO OS1226P/285W/A1A

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Коммутатор ORIGO OS1226P/285W/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627310
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Коммутатор ORIGO OS1226P/285W/A1A

Коммутатор представляет собой доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS1226P/285W/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор представляет собой доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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