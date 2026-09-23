J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка
Студийный альбом 2021 года рэпера J. Cole. Релиз представлен на черном виниле. Джермейн Ламар Коул - американский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер, более известный под псевдонимом J. Cole. Широкую известность получил после выхода дебютного микстейпа The Come Up. Затем, будучи артистом звукозаписывающей компании Roc Nation, он выпускает два микстейпа: The Warm Up и Friday Night Lights. Дебютный студийный альбом Коула Cole World: The Sideline Story дебютировал на вершине хит-парада Billboard 200, впоследствии получив платиновый сертификат. Следующие два проекта артиста, а именно: Born Sinner и 2014 Forest Hills Drive были встречены положительными отзывами музыкальных критиков, а позже оба альбома стали платиновыми. Вдобавок, на 58-й церемонии вручения наград Грэмми, 2014 Forest Hills Drive был номинирован в категории Лучший рэп-альбом», а также стал первым за последние 25 лет рэп-альбомом, который удостоился платиновой верификации без гостевых куплетов на альбоме. Помимо прочего, Коул на протяжении всей своей карьеры продюсирует как собственные треки, так и треки других артистов, вроде Кендрика Ламара и Джанет Джексон. В свою очередь он является создателем лейбла Dreamville Records. 9 декабря 2016 Коул обнародовал свой четвёртый студийный альбом под названием 4 Your Eyez Only, а 20 апреля 2018 он представил пятый студийный альбом KOD.
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