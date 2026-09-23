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J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка

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J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 1
J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 2
J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 3
J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 4
J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 5
J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 1
  • J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 2
  • J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 3
  • J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 4
  • J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 5
  • J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626789
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом 2018 года американского хип-хоп исполнителя и музыкального продюсера Джей Коула (J. Cole). Джермейн Ламарр Коул - американский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер, более известный под псевдонимом J. Cole. Широкую известность получил после выхода дебютного микстейпа The Come Up.

Отзывы о товаре J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Пятый студийный альбом 2018 года американского хип-хоп исполнителя и музыкального продюсера Джей Коула (J. Cole). Джермейн Ламарр Коул - американский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер, более известный под псевдонимом J. Cole. Широкую известность получил после выхода дебютного микстейпа The Come Up.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


J. Cole - Kod (0810760032230) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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